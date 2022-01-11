Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. В то же время он обратил внимание на роль России в протестах в Казахстане и объяснил, что на самом деле происходит в ОДКБ.

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О переговорах России и США

Переговоры между США и Россией продолжались почти 8 часов. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который представлял там Россию, сказал, что главные вопросы остались "подвешенными", что с американской стороны они "не видят понимания". США со своей стороны высказали претензии по размещению российских войск на границе. Договорились ли вообще о чем-то?

Позиции сторон настолько разные, что я слабо представляю возможность "компромиссов", о которых говорит Россия. Она выставила ультиматум, США в частности, и хочет получить с него хотя бы половину.

Конечно, если США отдадут свои позиции, по крайней мере сегодняшняя власть – Джозеф Байден и Госдеп во главе с Энтони Блинкеном – то я очень удивлюсь. Тогда будет огромная критика внутри США, Конгресса.

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На самом деле у меня нет таких опасений. Я смотрю конфигурацию делегации США, ведь каждая – формируется по какому-то принципу. Знаю, что Венди Шерман – заместитель госсекретаря – гораздо опытнее, чем Рябков, возглавляет американскую делегацию.

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Лора Купер представляет Пентагон. Есть представители Госдепа, которые прекрасно знают Украину. Все, кто поехал туда, поехали обсуждать вопросы стратегической стабильности, где могут быть компромиссы.

Они не готовы обсуждать ультиматумы Рябкова или кого-то другого. По-дипломатичному это не назовешь, это хамское высказывание.

Справка. Речь идет о высказывании заместителя Сергея Лаврова Сергея Рябкова, прибывшего на переговоры между Россией и США по "гарантиям безопасности" в Женеву. Он заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.

Шантаж продолжается. Но это не те люди, которые боятся шантажа. Есть другие люди в США, которых нет в составе этой делегации, поэтому я спокоен, что никаких навязываний позиций России не произойдет.

Но тревога именно в этом и заключается, что вряд ли мы получим любой результат вследствие этого дипломатического процесса. Скорее – нет. И это парадоксально хороший сигнал, значит ультиматумы и шантаж не воспримут.

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Если бы восприняли (шантаж – 24 канал), то это была бы сложная ситуация. Она ничего бы не решила, перенесла бы проблемы в дальнейшем. А сейчас возможно, что Россия и дальше будет поднимать ставки, использовать что-то силовое.

Но уж точно можно говорить, что наезд в лоб россиянам не удался.

Меня тоже удивило, что российскую делегацию возглавляет заместитель Лаврова…

Рябков у них как раз такой "ястреб-дипломат". Он транслирует путинский нарратив, аля "мы вам покажем". Для этого его и отправили, у него это как-то органичнее получается среди всех заместителей. Там люди опытные.

Рябков подходит на эту роль. Лавров, кстати, тоже подходит. Я уверен, что Лавров еще добавит своих высказываний.

Он уже давно завершился, как "рафинированный дипломат". Лавров уже пропагандист и часть политической машины России. Он наговорит в ближайшие дни.

Они продолжают пугать. Задача дипломатов – перевести как можно дальше разговор именно переговорных инструментов, а не завершить это на столкновении.



Валерий Чалый: "Лавров уже пропагандист" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Именно поэтому сейчас США пытаются отыграть назад тактический проигрыш, несмотря на тактические преимущества России на первом этапе, когда они добились разговора с Байденом. Пока им это удается.

Об ультиматумах России к НАТО

Для чего это России, они ставят резкие ультиматумы и многого требуют, чтобы получить что-то меньшее? Например, обязательства не брать Украину в НАТО, им этого будет достаточно?

Это не мало. Это не меньше.

Учитывая то, что они хотели…

Это очень серьезно. Если они добьются позиции Штатов и НАТО не брать в Альянс другие страны, Украину в частности, это будет просто кризис Альянса. Очевидно такого не произойдет.

Другое дело, что могут сократить поставки вооружений или аккуратнее подходить к этим вопросам, как Германия с Казахстаном или даже с Украиной.

Справка. МИД России еще в декабре 2021 года обнародовал проекты договоров с США и НАТО о "гарантиях безопасности", которые уже назвали ультиматумом. В частности, Кремль предлагает НАТО исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины.

Германия имеет специфику, но и другие страны не очень активны в поставках оборонительных вооружений для Украины в условиях агрессии Путина. Это тяжело продолжается. Если бы не США, Канада, Великобритания и ближайшие соседи, то Украине было бы еще сложнее в этой ситуации.

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Россияне добились своего. Надо отдать должное. Они посадили (США – 24 канал) за стол переговоров. Внутри России они "продают" это как слабость США. Сейчас Россия говорит с НАТО. Это переговоры равных. Внутри это хорошо "продают".

Дальше надо показать какой-то результат. Все понимают, что этот ультиматум-шантаж не приемлем. Почему они так фиксируют его? Мне кажется, они настроены повышать ставки и дальше.

Очевидно, что не хотелось бы этого, но пока я не вижу другого сценария, чем то, что Россия будет убеждать: "Видите, наши переговоры ни к чему не приводят. Вы продолжаете свою агрессивную политику".

Хотя все наоборот. Сложность ситуации в том, что переговорщики должны исходить из каких-то фактов. Россия говорит, что НАТО наступает на них, а фактически сами расширяют свое военное присутствие на Запад.

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Уже завезли носители ядерного оружия в Крыму. Это факт. Некоторые говорят, что они даже расконсервировали советское хранилище для ядерных боезарядов. Это значит, что им даже не надо будет перебрасывать, а могут сразу применять.



Валерий Чалый: "Россия расширяет военное присутствие на Запад" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Усиливают мощности в Черном море.

В Беларуси оставили свои подразделения, называя это тренировочными пунктами, а фактически это военная база. Они уже завезли в Барановичи самолеты. Это очень близко к нам.

Это не очень изменило качество вооружения, но дало возможность фактически контролировать южный фланг Беларуси.

В Казахстан они завезли своих десантников и тяжелую технику. Выйдут оттуда не скоро. Россия расширяет свое военное присутствие на Запад, а обвиняет НАТО.

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Альянс расширил свое военное присутствие в своих же странах-членах, то есть поставляли больше вооружений в ту же Польшу.

Россия пока добивается обратного результата, но ведь они стремятся выйти и одержать победу. Значит они будут идти дальше – пытаться еще больше шантажировать Украину и ее партнеров.

О роли России в протестах в Казахстане

История, которая произошла в Казахстане, станет дополнительным козырем для России на переговорах с США, когда они будут говорить, что у них есть "собственное НАТО" – Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мол, могут повторить то, что сделали в Казахстане.

Возникшая ситуация довольно спонтанна. Конечно, эти события происходили не один раз. Феодальная клановая система трещала по швам. Нурсултан Назарбаев отходил от власти, оставляя у власти всех своих. Где он я не знаю.

Там происходит трансформация власти, на фоне, конечно, слабого Казахстана, слава Богу, не произошло то, что произошло в Украине.

В Украине Виктор Янукович также письменно приглашал российские войска. За что получил фактически свой приговор – госизмену. Здесь президент Казахстана тоже пошел на такой шаг, но в Украине последствия остановили люди.



Валерий Чалый: "Россия берет больший контроль над Казахстаном" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В Казахстане людей расстреляли, завели российских десантников. Я не вдаюсь во все нюансы, там очень сложная ситуация, но Россия берет все больший контроль над Казахстаном.

Объективно говоря, ОДКБ, на мой взгляд, была организацией, которая ничего не показывала.

Я попытался посмотреть на их активность на сайте. Может, они не все показывали. Кроме эпизодических учений, там очень редко что-то происходило. Штаб ОДКБ – в России, россияне руководят, хоть формально – белорусы.

Полный провал произошел с членом ОДКБ – Арменией. Они сказали: "У нас война". У них же есть статья, как у НАТО в случае нападения на страну. Что сказал Путин: "Это не у вас прямо на территории". Армению просто бросил.

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Теперь состоялась определенная реабилитация, по крайней мере в глазах ОДКБ и более широкого региона. Если россияне зашли и быстро выйдут, это объективно усилит впечатление к ОДКБ. Будет ли это сейчас предметом обсуждения? Нет, не будет.

Во-первых, еще не разобрались, что будет дальше.

Во-вторых, обсуждать это будут.

Однако Россия считает это завершенной темой, а США хотят обсуждать пропорциональное применение силы. Мы же видели, сколько жертв.

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Россия не захочет обсуждать этот вопрос. США могут его коснуться и на этом все может закончиться. Станет ли это в будущем рычагом? Может. Однако не сегодня, потому что там еще не завершены процессы.

Об ОДКБ как инструменте Кремля

Путин сказал о том, что ОДКБ должно быть инструментом для предотвращения "цветных революций" и массовых акций протеста, как в Казахстане. Это значит, что они могут легализовать организацию и дальше использовать для того, чтобы подавлять протесты на всем постсоветском пространстве?

Надо глубже проанализировать ситуацию. Надо иметь информацию с мест. В оппозиции есть свои выводы, у власти Назарбаева – свои, а у клана Токаева – свои выводы. Нас интересует то, что Путин назвал это революцией, именно "цветной".

Мы же видели кадры. По всей стране было десятки тысяч людей. Видели кадры 2011 года в Жанаозене, где расстреливали в спину рабочих нефтеперерабатывающего завода. Там погибли, по официальным данным, 15 человек, а неофициальным – более 100. Стрельба в мирных людей – история, которую не забудут в Казахстане.

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Путин четко дал оценку. Это была революция. Революция, я так понимаю, против феодально-клановой системы. Какая она была, кто ее участник, сколько было простых людей, молодежи, криминальных элементов – непонятно.

То, что это незавершенное событие – это точно, потому что система осталась та же. Увидим, как будут развивать споры.

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Могу сделать вывод, что борьба за власть будет продолжаться и дальше. Это не последняя революция в Казахстане. Следующая может быть против российской интервенции, которая может объединить всех.

Люди не простят, что россияне стреляли в казахов…

Россияне старались не стрелять в казахов. Они как раз получили приказ избежать этого. Сейчас не имеем прямых подтверждений, что десантники принимали участие в расстрелах.

Нет разницы. Они прикрыли правительство и режим, который это делал. Россия является теперь защитником авторитарных режимов на постсоветском пространстве. Беларусь и Казахстан – их "полицейская" функция.



Валерий Чалый: "ОДКБ создает условия для сохранения режимов" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

ОДКБ – коллективная полицейская военизированная структура. Это не структура НАТО, которая ведет оборону против террористических атак и тех, которыми Россия угрожает сейчас. ОДКБ больше создает условия для сохранения режимов.

Путин показал, что эффективность именно в полицейской миссии. Для него сказать, что он подавил революцию, как не смогли в Украине, это же будет подарок агитаторам и пропагандистам в России. Еще не факт, что это конец истории. Это будет долго.

Нам в этой ситуации более важна стабильность в Казахстане. Мы не можем разменивать стабильность на то, чтобы прикрыть и не говорить правду о расстрелянных людях. Я думаю, это точно то, что нельзя делать.

Кто бы что ни рассказывал, но точно были протестующие, которые не хотели жить в этой системе. Они хотели другого.

Кстати, Назарбаев многое сделал и в построении авторитарного режима и в том, чтобы этот режим немного отходил от России. Они там пытались и пытаются дальше. Перевели на латиницу алфавит, показывают историю Казахстана. Сейчас оружие показало, что на этом этапе это труднее сделать.

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Не только казахи, но и россияне молчат на севере, а юг просто так не успокоит людей, потому что им присущи все проблемы, которые есть и в других мусульманских странах. Мусульманская молодежь поднимается и видит другое.

Казахов очень много по миру. Они держат эту связь, поэтому это точно будет для России еще одна серьезная проблема на будущее. Однако сегодня это может быть актив для Путина показать, что оружие решает вопрос.

О позициях Запада

Картина в Вашингтоне не такая однозначная. Она намного сложнее. Чтобы принять какие-то решения о поставках вооружения для Украины – это был большой процесс переговоров.

Даже те, кто нам в этом способствует, смотрят на текущий политический момент. Госдеп говорит более решительно, а взамен просит демократию в Конгрессе не голосовать за санкции против "Северного потока-2".

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Вопрос в том, что важнее. Нам сейчас важно, чтобы Россия не напала, но на кого-то она уже давно напала. Фактически люди страдают от войны на Востоке.

Украина просто еще не почувствовала, что война длится уже с 2014 года, я уже не говорю о подготовке к этой войне в предыдущие годы.

Но сама война с Россией, горячая фаза, началась и продолжается, потому очевидно, что нам нужно решать вопросы, которые не только остановят перемещение войск на территории России, а нам надо деоккупацию Донбасса и Крыма.

Россия своим наемникам дала приказ не стрелять? Нет, они наоборот повышают свою переговорную позицию. Им дают деньги и говорят стрелять, чтобы показать "можем ударить дальше". Поэтому думаю, что очень многое будет зависеть от политических событий в США, промежуточных выборов. Политтехнологи в Белом доме советуют:

как усилить позиции Джозефа Байдена;

как повысить рейтинги, которые достаточно сильно упали;

как поддержать своих кандидатов в Конгрессе.

Ведь если они потеряют большинство в Палате представителей, тогда вообще много вопросов возникнет к администрации.

Мы должны понимать, что нет такого, что есть ситуация, которая такой и останется. Сегодня где-то придержали оружие, завтра сложится ситуация – могут пойти активнее.

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Открыты для возможностей…

Да. Для этого надо быть готовыми работать со всеми. За ним (Байденом – 24 канал) стоит большая группа людей, там и другие влияют. У Трампа была та же самая ситуация, были и "ястребы", и пророссийские. Но в результате – эта составляющая в Америке, я за нее не волнуюсь, она вырулит.

Вектор у них все равно будет. Они никогда не дадут России показать Штатам низ, неполноценность. В США люди неполноценность не потерпят. Меня больше волнуют страны Европы.

США уже не будут действовать как "жандарм" – в Ираке, в Афганистане – фактически брали на себя основные расходы, военные силы, сейчас они хотят разделить эту ответственность с европейцами, которые ответственны за безопасность в Европе.



Валерий Чалый: "США уже не будут действовать как "жандарм" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Европейцы не готовы к такому, они слабо представляли, что может быть война, горячая фаза прямо в центре континента. Они долго переваривают.

Люди в каждой стране разные, прошли такие революционные этапы, что унижения они не потерпят. Даже лоббисты, заинтересованные в экономике и бизнесе, не смогут переломить в долгую желание свободы этих наций.

Проблема для нас только в одном – это в долгую. Я уверен, мы победим, но мы теряем много людей.

По планам России, если верить некоторым людям из Парламентской ассамблеи НАТО, у них четко было понимание, что первой будет Эстония, под ударом. У меня только один вопрос – почему они сейчас так не готовы, через какие стадии проходят?

Важный момент, вопрос не в том, что скажут в США или Европе, а в том, что скажет наше руководство. Потому что, если украинское руководство, президент, парламент будут держать позицию выше США, если все мы вместе будем говорить, что нам нужна такая история – США не будут отставать далеко от нас.

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Нам придется выстоять российскую атаку, никуда мы не денемся. Она не будет полномасштабная. Но то, что они предпримут попытку – каких-то локальных продвижений в Донецке и Луганске под административную границу – я считаю, это сценарий абсолютно реальный.

Поэтому надо во время паузы, когда говорят дипломаты, усилиться максимально.

От Штатов нам нужно не только эти переговоры, нам нужно оружие, остановить использование "СП-2" против нас и Европы, воспользоваться моментом для усиления Украины и партнерства с другими странами.

Это не только Штаты. У нас нормальное (сотрудничество – 24 канал) с НАТО, Британией. Но с Японией, я считаю, что у нас не достаточно развит (диалог – 24 канал). Также – Канада, Румыния, Польша, Турция... Очевидно, наши соседние страны. И очень надеюсь на изменения позиции Германии.