Такое заявление 10 января сделал представитель Пентагона Джон Кирби. Он подчеркнул, что американские военные не видят существенных изменений.
Читайте также Прогресс возможен, – Госдеп о переговорах с Россией
Какая ситуация у границ Украины
Кирби подчеркнул, что о сокращении численности российских сил у границ Украины не говорится. По его словам, многие военные государства-агрессора продолжают скапливаться на восток, север и даже на юг от Украины. Это – информация, которой владеют в американском оборонном ведомстве.
США хотят отвода войск России
Скопление российских войск прокомментировал и представитель американского Госдепа Нед Прайс. Во время брифинга его спросили о ситуации возле Украины. В частности – о том, куда Россия должна отвести войска. Прайс пояснил, что США стремятся добиться, чтобы они отправились к местам своей постоянной дислокации.
Мы хотим увидеть их возвращение в казармы. Если они проводят учения, то мы хотели бы транспарентности (прозрачности – 24 канал) по этому вопросу,
– подчеркнул он.
Отметим, что 10 января в Женеве состоялись переговоры с участием представителей Москвы и Вашингтона. Российские чиновники заявили, что не планируют нападать на Украину, но "риск конфронтации есть".
Ранее в НАТО отреагировали на увеличение российских сил возле Украины: смотрите видео