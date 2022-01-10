Такое заявление 10 января сделал представитель Пентагона Джон Кирби. Он подчеркнул, что американские военные не видят существенных изменений.

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Какая ситуация у границ Украины

Кирби подчеркнул, что о сокращении численности российских сил у границ Украины не говорится. По его словам, многие военные государства-агрессора продолжают скапливаться на восток, север и даже на юг от Украины. Это – информация, которой владеют в американском оборонном ведомстве.

Обратите внимание! Ранее в Пентагоне заверили, что не планируют сокращать численность своих войск в Европе. Такая же позиция – и у администрации Байдена.

США хотят отвода войск России

Скопление российских войск прокомментировал и представитель американского Госдепа Нед Прайс. Во время брифинга его спросили о ситуации возле Украины. В частности – о том, куда Россия должна отвести войска. Прайс пояснил, что США стремятся добиться, чтобы они отправились к местам своей постоянной дислокации.

Мы хотим увидеть их возвращение в казармы. Если они проводят учения, то мы хотели бы транспарентности (прозрачности – 24 канал) по этому вопросу,

– подчеркнул он.

Отметим, что 10 января в Женеве состоялись переговоры с участием представителей Москвы и Вашингтона. Российские чиновники заявили, что не планируют нападать на Украину, но "риск конфронтации есть".

Ранее в НАТО отреагировали на увеличение российских сил возле Украины: смотрите видео