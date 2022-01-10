Таку заяву 10 січня зробив представник Пентагону Джон Кірбі. Він підкреслив, що американські військові не бачать суттєвих змін.

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Яка ситуація біля кордонів України

Кірбі наголосив, що про скорочення чисельності російських сил біля кордонів України не мовиться. За його словами, багато військових держави-агресорки продовжують скупчуватися на схід, північ та навіть на південь від України. Це – інформація, якою володіють в американському оборонному відомстві.

Зверніть увагу! Раніше у Пентагоні запевнили, що не планують скорочувати чисельність своїх військ в Європі. Така ж позиція – й в адміністрації Байдена.

США хочуть відведення військ Росії

Скупчення російських військ прокоментував й представник американського Держдепу Нед Прайс. Під час брифінгу його запитали про ситуацію біля України. Зокрема – про те, куди Росія має відвести війська. Прайс пояснив, що США прагнуть домогтися, аби вони відправилися до місць своєї постійної дислокації.

Ми хочемо побачити їхнє повернення до казарм. Якщо вони проводять навчання, то ми хотіли б транспарентності (прозорості – 24 канал) щодо цього питання,

– підкреслив він.

Зазначимо, що 10 січня у Женеві відбулися переговори за участі представників Москви та Вашингтона. Російські чиновники заявили, що не планують нападати на Україну, але "ризик конфронтації є".

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