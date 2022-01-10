Про те, що прогрес у деескалації конфлікту зі сторони Москви можливий, заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила після переговорів з Росією в Женеві.

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Держдеп США про можливість прогресу в питанні України

Якщо Росія залишиться за столом переговорів і зробить конкретні кроки до деескалації, ми віримо, що зможемо досягти прогресу,
– зазначила Шерман.

Вона розповіла, що на переговорах у Женеві сторони не обговорювали предметно проєкт "гарантій безпеки", які раніше публічно запропонувала Росія. Однак про окремі пункти з нього все ж згадували в дискусіях.

Шерман наголосила, що цей проєкт договору – те, на чому базується бачення переговорів Росією. Водночас у США інший погляд на ситуацію.

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