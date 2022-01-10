Про те, що прогрес у деескалації конфлікту зі сторони Москви можливий, заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила після переговорів з Росією в Женеві.

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Держдеп США про можливість прогресу в питанні України

Якщо Росія залишиться за столом переговорів і зробить конкретні кроки до деескалації, ми віримо, що зможемо досягти прогресу,

– зазначила Шерман.

Вона розповіла, що на переговорах у Женеві сторони не обговорювали предметно проєкт "гарантій безпеки", які раніше публічно запропонувала Росія. Однак про окремі пункти з нього все ж згадували в дискусіях.

Шерман наголосила, що цей проєкт договору – те, на чому базується бачення переговорів Росією. Водночас у США інший погляд на ситуацію.

Переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки": що відомо

У Женеві 10 січня пройшли переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки". Вони тривали у закритому форматі понад 7 годин.

Представник Росії Рябков після перемовин заявив, що Вашингтон серйозно підійшов до "гарантій безпеки". Він запевнив, що є база для досягнення домовленостей. Чиновник також зазначив, що "жодних намірів напасти на Україну в Росії нема і бути не може".

Однак Росія у Женеві вимагала від НАТО гарантій, що Україна та Грузія ніколи не вступлять в Альянс. Країна-агресорка цинічно заявила, що це начебто є питанням нацбезпеки.

Водночас представниця США Шерман наголосила, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню. Від нього Альянс не відмовиться.

Сполучені Штати запропонували Росії провести двосторонні консультації найближчим часом. Вони стосуватимуться стратегічної та тактичної зброї, розміщення ракет у Європі та масштабів військових навчань.

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