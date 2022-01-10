Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів експосол України у США Валерій Чалий. Він зауважив, що наразі важко уявити можливість тих "великих" компромісів, про які говорить Росія.
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За словами Чалого, делегація США поїхала на ці перемовини, аби порушити питання стратегічної стабільності, у якому можуть бути компроміси. Однак американська сторона не готова обговорювати ультиматуми представників Росії.
Шантаж продовжується, але це не ті люди, які бояться шантажу. Я скажу більше, є й інші люди в Америці, яких немає у складі делегації. Тому я спокійний, що жодних нав'язувань Росії не відбудеться,
– заявив дипломат.
Як розповів Чалий, навряд чи внаслідок цього дипломатичного процесу ми отримаємо якийсь результат, однак це є добрим сигналом. Він означає, що ультиматуми й шантаж Кремля не сприймуть. Якби це відбулося, то ситуація була б складною.
"Зараз Росія, можливо, й надалі підвищуватиме ставки, щось використовуватиме силове, але вже точно можна казати, що такий наїзд в лоб росіянам не вдався", – наголосив експосол України у США.
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Перемовини у Женеві: що відомо
- У Женеві 10 січня відбулися переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки". Вони тривали у закритому форматі понад 7 годин. Заступник глави російського МЗС Рябков схарактеризував переговори як "важкі та професійні, без спроб обійти гострі кути".
- Після перемовин російська сторона заявила, що нібито не збирається нападати на Україну. Водночас США запевнили, що наслідки вторгнення будуть набагато жорсткішими, аніж у 2014 році.
- Заступниця держсекретаря США Уенді Шерман заявила, що сторони наразі не готові до обговорення конкретних домовленостей у сфері безпеки. Поки США та Росія намагаються краще один одного зрозуміти.
- Росія у Женеві також вимагала від НАТО гарантій, що Україна та Грузія ніколи не вступлять в Альянс. Країна-агресорка цинічно заявила, що це начебто є питанням нацбезпеки для Росії.