Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что в настоящее время трудно представить возможность "больших" компромиссов, о которых говорит Россия.

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По словам Чалого, делегация США поехала на эти переговоры, чтобы поднять вопрос стратегической стабильности, в котором могут быть компромиссы. Однако американская сторона не готова обсуждать ультиматумы представителей России.

Шантаж продолжается, но это не те люди, которые боятся шантажа. Я скажу больше, есть и другие люди в Америке, которых нет в составе делегации. Поэтому я спокоен, что никаких навязываний России не произойдет,

– заявил дипломат.

Обратите внимание! Россия требует от НАТО так называемых "гарантий безопасности". В Кремле хотят, чтобы Альянс не расширялся на Восток, то есть фактически не представлял членство Украине.

Как рассказал Чалый, вряд ли в результате этого дипломатического процесса мы получим какой-то результат, однако это хороший сигнал. Он означает, что ультиматумы и шантаж Кремля не примут. Если бы это произошло, ситуация была бы сложной.

"Сейчас Россия, возможно, и дальше будет повышать ставки, что-то будет использовать силовое, но уж точно можно говорить, что такой наезд в лоб у россиян не вышел", – подчеркнул экс-посол Украины в США.

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