Соответствующее заявление заместитель госсекретаря США Венди Шерман сделала 10 января по итогам переговоров России и США в Женеве.

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Принцип "открытых дверей" НАТО неизменный

Мы не позволим никому противоречить политике "открытых дверей" НАТО, которая всегда была центральной для Альянса,

– отметила Шерман.

Она подчеркнула, что Вашингтон не откажется от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США.

Представитель Госдепа также добавила, что Вашингтон при контактах с Москвой не намерен принимать решение относительно судьбы Украины без участия Украины, Европы без Европы, а НАТО без НАТО.

Переговоры США и России по "гарантиям безопасности": что известно

В Женеве 10 января завершились переговоры США и России по "гарантиям безопасности". Они продолжались в закрытом формате более 7 часов.

Представитель России Рябков после переговоров заявил, что США серьезно подошли к "гарантиям безопасности". Он заверил, что есть база для достижения договоренностей. Чиновник также отметил, что "никаких намерений напасть на Украину в России нет и быть не может".

Кроме того, Россия в Женеве требовала от НАТО гарантий, что Украина и Грузия никогда не вступят в Альянс. Страна-агрессор цинично заявила, что это вроде бы является вопросом нацбезопасности.

В то же время представительница США Шерман подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому закрыть двери в НАТО для любой страны.

В итоге США предложили России провести двусторонние консультации в ближайшее время. Они будут касаться стратегического и тактического оружия, размещения ракет в Европе и масштабов военных учений.

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