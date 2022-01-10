О планах Вашингтона решительно отвечать на попытки России обострить ситуацию рассказала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

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США обещают России санкции за дальнейшую агрессию в отношении Украины

Представительница США заявила, что провела с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым не переговоры, а "дискуссии для уточнения позиций сторон".

Она пригрозила Москве санкциями в случае вторжения в Украину. В частности, США введут финансовые ограничения в отношении ключевых российских учреждений. Шерман также подчеркнула, что успех разговора будет зависеть от деэскалации. Это означает, что Россия должна отвести войска от украинских границ.

Завершились переговоры США и России по "гарантиям безопасности"

В Женеве 10 января завершились переговоры США и России по "гарантиям безопасности". Они проходили в закрытом формате более 7 часов.

Представитель России Рябков после переговоров заявил, что США серьезно подошли к "гарантиям безопасности". Он заверил, что есть база для достижения договоренностей.

Чиновник также отметил, что "никаких намерений напасть на Украину в России нет и быть не может".

Зато представительница США Шерман подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому закрыть двери в НАТО для любой страны.

В итоге США предложили России провести двусторонние консультации в ближайшее время. Они будут касаться стратегического и тактического оружия, размещения ракет в Европе и масштабов военных учений.

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