Состоялись переговоры на территории постоянного представительства США при ООН. Они завершились в 16:32 по местному времени.

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Заметим, что перед этим в НАТО отмечали, что не удовлетворены требованиями России. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане сказал, что представленные Москвой предложения охватывают положения, противоречащие основополагающим принципам и ценностям Альянса.

"Гарантии безопасности" для России: что нужно знать

Россия требует от НАТО так называемых "гарантий безопасности". В Кремле хотят, чтобы Альянс не расширялся на Восток, то есть фактически – чтобы не предоставлял членство Украине.

Касательно этих требований США и Россия проводят переговоры. К слову, в них не будут участвовать президенты Джо Байден и Владимир Путин.

После прямых переговоров стран 12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО. Затем – формат Россия – ОБСЕ.

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