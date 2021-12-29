Об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает журналистка Наташа Бертранд.

Важно Нельзя верить, – Путин требует от США документ о гарантиях безопасности

Однако в переговорах под руководством Госдепартамента США примут участие представители Пентагона и Совета национальной безопасности.

Ожидается, что Байден и Путин не будут участвовать в переговорах 10 января в Женеве,

– написала Бертранд.

Что этому предшествовало

Ранее Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину. Владимир Путин объясняет это тем, что вступление Украины в Альянс якобы угрожает России. И глава Кремля требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, которые исключат возможность размещения вооружения НАТО на территории Украины.

Кремль уже представил на рассмотрение НАТО и США "договоры о безопасности" – это фактически ультиматум по нерасширению альянса на Восток. Владимир Путин заявил, что в случае отказа ответ Москвы может быть "разным".

Обратите внимание! Джо Байден отказал Владимиру Путину в требовании предоставить гарантии нерасширения НАТО на Восток. Президент США подчеркнул, что это будет решать исключительно Альянс, а не третьи стороны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что агрессором в этой ситуации является Россия, поскольку она незаконно оккупировала территорию Украины и продолжает наращивать войска. Он добавил, что сотрудничество НАТО с Украиной носит исключительно оборонительный характер и не является угрозой для России.

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