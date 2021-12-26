Об этом глава государства-агрессора заявил в одной из программ на российском телевидении. Путин назвал ответ Москвы "военно-техническим".

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Предложения подготовят военные эксперты, – Путин

Ответ может быть разным. Это зависит от предложений, которые сделают мне наши военные эксперты,

– заявил Путин.

Такой ответ глава Кремля пообещал, если Вашингтон и НАТО "не услышят Россию и в этот раз". Путин убеждает, что Москва не хочет прекращения переговоров, а стремится к "юридически оформленным обязательствам".

Консультации между НАТО и Россией могут пройти уже в январе

Отметим, что представители России и НАТО проведут консультации в скором времени. СМИ называют вероятной датой 12 января. Такое решение принял генсек Альянса Йенс Столтенберг. В этот же день состоится заседание руководителей генеральных штабов стран НАТО.

Между тем В России заявляют, что на переговорах с США речь пойдет именно о "нерасширении НАТО"

Что известно о требованиях России по нерасширению НАТО:

Так называемые "договоры о гарантиях безопасности" обнародовало российское МИД.

В документах Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток, а значит, и невступления Украины в Альянс.

В Госдепе часть требований Москвы назвали неприемлемыми.

В НАТО заявили, что готовы к переговорам с представителями Кремля.

О том, что наговорил Путин на ежегодной пресс-конференции, смотрите в "Такие дела":