Він і його оточення вважають, що можуть диктувати нам куди вступати можна, а куди – ні. Звичайно, все це прикривається мотивами захисту Росії-матінки від "загниваючого" Заходу.

К теме "Сами виноваты": Путин устроил Украине истерику

Пропоную цитату Путіна, щоб ви, дорогі українці, змогли зрозуміти всю неосяжність шизофренії. Судячи з усього, вона панує в голові російського президента.

"Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний спосіб забезпечення своєї безпеки. Однак це має бути зроблено у такий спосіб, щоб не порушувати інтереси інших сторін і не підривати безпеку інших країн, зокрема Росії", – сказав Путін.

Мені хочеться показати вам ось цю картинку, яка найкраще демонструє мою реакцію на слова російського керманича.

От скажіть мені, де треба жити і чим треба керуватися, роблячи подібні заяви? Це що, ми анексували у них Кубань? Ми розпочали війну в Ростовській області? Ми вливаємо у вуха своїх громадян тонни пропаганди, аби хоч якось пояснити їм свої агресивні дії щодо мирного сусіда?

Хоча про що це я? Це Росія – країна брехні, країна балабольства та зневаги до свободи і демократії, тому для них це норма.

Однак хороша новина полягає в тому, що це норма для них, але не для всього цивілізованого світу.

Що кажуть у НАТО

Саме тому під час нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом була озвучена реальна позиція Альянсу щодо Росії та її небажання миритися із майбутнім вступом України до НАТО.

Важно Никогда не пойдем на компромисс касательно Украины, – в НАТО ответили на требования России

Після подібних заяв у мене такий собі стриманий оптимізм щодо нашого з вами майбутнього. Це дуже добре, коли генсек НАТО озвучує реальну ситуацію у нашій країні. Хочеться вірити, що не буде допускати помилок Ліги Нації 1930-х років.

Чесних заяв – мало

І хоч мені і подобається реальний погляд пана Столтенберга на все, що відбувається, але ситуація на сьогодні потребує дещо більшого, ніж просто чесні заяви.

Нам потрібна допомога, але, як я вже казав у попередніх блогах, це не підтримка військовою силою, адже нам її ніхто не дасть. Нам потрібна зброя. Багато зброї.

У можливому повномасштабному протистоянні з Росією нам знадобиться абсолютно все, починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи крилатими ракетами дальньої і середньої дальності. На жаль, наші сусіди розуміють виключно мову сили.

Чому Литва підтримує Україну

І тут світ не без добрих людей. Нещодавно була дуже тепла новина від наших литовських друзів. Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва готова передати Україні летальну зброю, повідомляє видання LRT.

Взагалі литовці – одні з тих, хто постійно і проактивно підтримує нашу країну в обороні від агресії Росії. Навіть їхній президент Ґінатас Науседа, виступаючи у Верховній Раді, говорив українською. Він тоді чітко дав зрозуміти, що його країна буде на нашому боці.

А знаєте чому? Тому що Литва – одна із тих невеликих країн, які повністю відчули на собі "братську любов Радянського Союзу". І такими заявами вони доволі однозначно дають зрозуміти, що більше такого не хочуть.

Що ж, їх не можна не зрозуміти, враховуючи останні 8 років, під час яких Росія продовжує традицію "братської любові" СРСР.

Українці готові захищати Батьківщину

Також із хорошого – хочу ознайомити вас із результатами опитувань наших громадян щодо їхньої реакції на можливе повномасштабне вторгнення Росії до нас додому.

Одразу хочу сказати, що я вже давно так не пишався своїми співгромадянами. Згідно з результатами всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні, аж половина українців готова чинити опір агресору. Також аж ціла третина готова робити це зі зброєю в руках.

Важливо! КМІС проводив це опитування протягом 13 – 16 грудня. Телефоном розмовляли з 1 203 респондентами віком від 18 років з усіх областей, окрім тимчасового окупованих територій.

Що я можу вам сказати? Враховуючи рівень російської пропаганди, який не згасає і, на жаль, таки має вплив на наших громадян, – це дуже і дуже потужна цифра.

Завершуючи, скажу традиційне – захистом громадян України від російської агресії займається наша армія. Вона захищала нас весь час, починаючи з 2014 року, робить це зараз і буде робити далі.