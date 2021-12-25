Но в этот раз было и нечто. Путин открыто признался в участии в войне на Донбассе и снова использовал этот конфликт как разменную монету в диалоге с Западом.

До теми Путин уже отползал назад, – Бессмертный о пресс-конференции главы Кремля

Ведь накануне Кремль неожиданно согласился на объявление режима тишины на Донбассе. Если сложить все 4 часа пресс-конференции Путина в несколько тезисов, то звучать они будут приблизительно так:

во всех бедах в России виноват Запад;

россиянам не стоит и мечтать о лучшей жизни пока над страной нависла угроза;

Украина сама виновата в том, что Россия на нее напала в 2014 году и продолжает угрожать в 2021 году;

и еще там куча отборной псевдоисторической чепухи, но ее мы отбросим.

Что прозвучало от Путина впервые

Всё же было и кое-что, что прозвучало из уст Путина впервые. Здесь сделаю небольшое лирическое отступление, чтобы был понятен контекст того, о чем пойдет речь дальше.

Накануне украинская делегация в ТКГ заявила, что все стороны пришли к согласию относительно восстановления режима тишины на Донбассе. Лично для меня на фоне стягивания войск Россией к нашим границам это звучит как затишье перед бурей.

На пресс-конференции Путин посвятил огромный отрезок времени на обсуждение темы Донбасса. Глава Кремля заявил, что именно украинская армия постоянно устраивает вооруженные провокации.

Более того! Прямо сейчас Киев готовит новую, третью фазу конфликта, для силового возвращения Донбасса.

Но и это еще не все. Путин сказал, что Запад об этой новой операции, якобы, прекрасно знает, а потому и забалтывает Путина. Все же вы помните абсурдные заявления министра обороны России Шойгу о 120 американских наемниках с химическим оружием на Донбассе? Так вот это, по логике Кремля, лишь подготовка.



Путин вступил в игру / Фото Getty Images

В этом месте в игру вступает Путин и, как настоящий благодетель, спешит разрулить ситуацию и снова призывает Киев вести диалог с боевиками ОРДЛО, а Россия якобы не является стороной конфликта, хоть и участвует во всех процессах на Донбассе.

Дальше прозвучали уже традиционные требования о предоставлении Донбассу особого статуса.

Здесь и вскрываются мои тревожные предположения. Ведь далее Путин заявляет о том, что якобы Россия всеми силами пытается выстроить с Украиной добрососедские отношения, но всему виной нынешнее руководство страны, которое подпало под влияние нациков и убивает инакомыслящих людей прямо на улицах.

Что Путин думает о Украине

Вот именно из-за того, что Кремль, якобы, так сильно хочет добрососедских отношений с Украиной, но всему виной Зеленский и его команда, Путин и пошел с требованиями к Западу. Мол, украинский вопрос нужно срочно решить без Украины, не то будет беда.

Также читайте Была лишь одна попытка в этом году установить контакт, – Ермак о звонках Путину

Сам Путин уверяет, что, якобы, Байден так проникся такой историей, что даже пообещал ему создать отдельную рабочую группу для обсуждения "угроз, исходящих со стороны Украины". Мол, Украина уже не страна, которую нужно спасать от агрессии России, она сама стала источником агрессии.

Кремль хочет исключить Украину из переговоров

Именно поэтому Кремль всячески требует исключить Украину из переговоров по безопасности. Вы же помните, как Россия отреагировала на слова Салливана и Столтенберга о том, что без тесной координации с Украиной никакие вопросы безопасности в Европе обсуждать не будут?



Кремль хочет исключить Украину из переговоров / Фото Getty Images

Кремль требует решать судьбу Украины без Украины, потому что знает – не пойдет Киев и нынешнее руководство Украины на те условия, которые выдвигает Россия. А вот Запад, еще можно попытаться убедить.

К счастью для Путина, в Европе, например, есть те, кто всегда ему в этом подыграют. Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен вдруг заявляет, что не верит в реальное нападение России на Украину, мол, Кремль слегка успокоился.

Якобы Германии удалось припугнуть Путина так, что он даже режим тишины согласился соблюдать, а потому пора прекратить нагнетать обстановку, не станет Путин нападать на Украину.

Возобновление режима тишины – хитрая уловка

Именно поэтому возобновление режима тишины на Донбассе мне видится некой хитрой уловкой от Путина накануне предстоящих переговор с Западом, мол, войска от границы я отводить не стану, а вот стрелять на Донбассе – прекратил.

Но если Запад не станет давить на Киев для предоставления автономии Донбассу, к сожалению, все вернется на круги своя. Вот и выходит, что некое затишье на Донбассе это лишь отвлечение внимания, таким образом Путин пытается убедить Запад, что с ним всё еще можно говорить.

Полный выпуск "Теории заговора": смотрите видео

Путин признал участие России в войне на Донбассе

Путину от этого диалога нужно только одно, чтобы Запад слил Украину. Но на пресс-конференции Путин, в порыве эмоций, всё же признал участие России в войне на Донбассе. Глава Кремля разошелся в своих рассказах:

о госперевороте в Украине в 2014 году;

о том, что он просто вынужден был оккупировать Крым ради спасения русскоязычного населения от страшных бандеровцев.

Но, в порыве гнева, Путин прямо заявляет он был вынужден развязать еще и войну на Донбассе, ведь эти территории, в его воспаленном мозгу, исконно российские.

Такое эмоциональное признание тоже имеет свою логику для Путина. Ведь на пресс-конференции он уже прямо заявляет – Кремль не будет предоставлять гарантии ненападения на Украину.

Мол, если США и НАТО пойдут на все уступки, то Путин подумает нападать, или нет. Если же уступок не будет - война неизбежна.

Сегодня Путин пытается создать образ неуправляемой и опасной Украины не только в глазах самих россиян, но и в глазах жителей западных стран. Путин пытается убедить Запад в том, что к голосу Киева прислушиваться не стоит.

Обратите внимание Путина понесло: краткое изложение абсурдной пресс-конференции главы Кремля

Мол, две большие страны – США и Россия должны решать судьбу региона. А если этого не произойдет, Кремль развяжет бойню. С другой стороны, война это прекрасное прикрытие для всех внутрироссийских провалов команды Путина.