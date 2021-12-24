Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в 2018 – 2019 годах Роман Бессмертный в эфире 24 канала. Как бы Путин ни "оскаливался" по отношению к Украине, он назвал позицию Вашингтона конструктивной.
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По словам Бессмертного, заявления Путина во время пресс-конференции скорее были попыткой завуалированно закрыть вещи, относительно которых Россия уже откатилась назад.
Это было попыткой показать победу, о которой никто еще не знает, кроме самого Путина, и знать не будет.
Путин вчера (23 декабря – 24 канал) отползал назад и это было видно не только в его риторике, но и в информационных сообщениях, которые звучали из российских каналов – из известных передач, славящихся украиноненависнеческим содержанием,
– заявил Бессмертный.
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Бессмертный прокомментировал пресс-конференцию Путина: смотрите видео
Пресс-конференция Путина: что известно
- Владимир Путин 23 декабря провел масштабную пресс-конференцию, в ходе которой подводил итоги года.
- Глава Кремля дерзко заявил, что после распада СССР часть исторических российских территорий якобы осталась в Украине. Революцию Достоинства он цинично продолжает называть "госпереворотом".
- Путин попытался объяснить, почему Москва требует, чтобы НАТО не расширялось на Восток. Он жаловался, что России приходится жить, все время оглядываясь, когда "долбанут".
- Президент России во время пресс-конференции упомянул и Владимира Зеленского. По его словам, украинский президент якобы "попал под влияние нациков".
- Также Путин пытался убедить всех в том, что якобы Киев "готовит третью военную операцию на Донбассе".