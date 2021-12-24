Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в 2018 – 2019 годах Роман Бессмертный в эфире 24 канала. Как бы Путин ни "оскаливался" по отношению к Украине, он назвал позицию Вашингтона конструктивной.

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По словам Бессмертного, заявления Путина во время пресс-конференции скорее были попыткой завуалированно закрыть вещи, относительно которых Россия уже откатилась назад.

Это было попыткой показать победу, о которой никто еще не знает, кроме самого Путина, и знать не будет.

Путин вчера (23 декабря – 24 канал) отползал назад и это было видно не только в его риторике, но и в информационных сообщениях, которые звучали из российских каналов – из известных передач, славящихся украиноненависнеческим содержанием,

– заявил Бессмертный.

Обратите внимание! Когда Владимира Путина во время пресс-конференции спросили об оккупации Крыма, тот посыпал абсурдными заявлениями. В частности, о том, что Украину "создал" Владимир Ленин.

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Бессмертный прокомментировал пресс-конференцию Путина: смотрите видео

Пресс-конференция Путина: что известно