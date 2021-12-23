Путин сделал свою риторику более жесткой. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Россия требует немедленного решения вопросов

"Он (Путин – 24 канал) артикулирует вещами, которые предшествуют войне. То есть это уже не просто, как в его статье, 12 июля, про "один народ". Это была риторика с отсылкой к истории", – сказал Марк Фейгин.

Правозащитник отметил, что на соответствующей пресс-конференции уже говорится о том, что Россия требует немедленного решения вопросов, поставленных НАТО и США в отношении Украины в частности.

Это указывает на то, что эта риторика не только министерства иностранных дел России, но и позиция совета безопасности и Путина лично. Марк Фейгин Российский правозащитник

Риторика Путина – военная

По словам Фейгина, российское "немедленно" может означать то, что Кремль требует ответов от Запада до или сразу после Нового года. В то же время речь идет собственно не об ответе, а о начале переговоров.

"Речь идет о фактической сдаче позиций, капитуляции, прежде всего Украины. Она должна стать "призом", который хочет получить Путин в подтверждении того, что НАТО не будет продвигаться на Восток", – предположил Фейгин.

В то же время он все время говорит о поставках вооружений, о создании площадки в Украине как "антироссии". То есть эта риторика может трактоваться как военная. Она не политическая и геополитическая. Марк Фейгин Российский правозащитник

Путин уже открытым текстом говорит о том, что "либо вы примете наш ультиматум, либо мы начнем военные действия в отношении Украины", заявил Фейгин. Он добавил, что начать военные действия против НАТО Россия не решится, поэтому угроза касается именно Украины.

Фейгин о пресс-конференции Путина: смотрите видео

Пресс-конференция Путина: коротко о заявлениях относительно Украины