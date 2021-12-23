Путін зробив свою риторику більш жорсткою. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Росія вимагає негайного розв'язання питань

"Він (Путін – 24 канал) артикулює речами, які передують війні. Тобто це вже не просто, як в його статті, 12 липня, про "один народ". Це була риторика з відсиланням до історії", – сказав Марк Фейгін.

Правозахисник зауважив, що на відповідній пресконференції вже мовиться про те, що Росія вимагає негайного розв'язання питань, поставлених НАТО й США, щодо України зокрема.

Це вказує на те, що ця риторика не тільки міністерства закордонних справ Росії, а й позиція ради безпеки та Путіна особисто. Марк Фейгін Російський правозахисник

Риторика Путіна – військова

За словами Фейгіна, російське "негайно" може означати те, що Кремль вимагає відповідей від Заходу до або одразу після Нового року. Водночас мовиться не власне про відповідь, а про початок перемовин.

"Мовиться про фактичну здачу позицій, капітуляції, перш за все України. Вона має стати "призом", який хоче отримати Путін в підтвердженні того, що НАТО не буде просуватися на Схід", – припустив Фейгін.

Водночас він весь час говорить про постачання озброєнь, про створення майданчика в Україні як "антиросії". Тобто ця риторика може трактуватися як військова. Вона не політична і не геополітична. Марк Фейгін Російський правозахисник

Путін вже відкритим текстом говорить про те, що "або ви приймете наш ультиматум, або ми почнемо військові дії щодо України", заявив Фейгін. Він додав, що почати військові дії проти НАТО Росія не наважиться, тож загроза стосується саме України.

Фейгін про пресконференцію Путіна: дивіться відео

Пресконференція Путіна: коротко про заяви щодо України