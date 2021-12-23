Чергові цинічні заяви прозвучали 23 грудня під час підсумкової річної пресконференції Путіна. Що саме очільник Кремля казав про Україну – читайте далі.

Читайте також Путін боїться військових втрат, – російський політик сказав, чи має план глава Кремля​

Обурлива заява про "російські території в Україні"

Російський президент вкотре зухвало висловлювався про Революцію Гідності. Він говорив про "загострення у 2014 році" й називав протести "державним переворотом". Далі Путін цинічно заявив, що після розпаду СРСР частина історичних російських територій нібито залишилася в Україні. "Ми ж з цим змирились", – намагався виправдатися політик.

Путін сумує за часами, коли при владі був Янукович

Очільник Кремля згадав, як співпрацював з українським урядом (коли при владі був Янукович). Й запевнив, що тоді, мовляв, "жодні дії щодо Криму й на думку не спадали". Очевидно, що його слова дуже суперечать його діям. "Але у 2014 році неможливо було відмовити кримчанам у захисті", – так російський лідер намагався пояснити агресію у бік України.

Я особисто умовляв Порошенка: тільки не воєнні операції. Як ми могли відмовити мешканцям Севастополя та Криму та не взяти під крило,

– зухвало висловився він.

Заяви про "третю операцію на Донбасі"

У той час, коли Росія стягує свої війська до кордонів України, Путін цинічно намагається переконати усіх, що це "Київ готує третю військову операцію на Донбасі".

Зверніть увагу! За словами секретаря РНБО, біля кордонів України перебувають 122 тисячі російських військових. При цьому, він вважає, що загострення не може відбутися миттєво.

Згадки про НАТО та США

Крім цього, Путін спробував пояснити, чому Москва вимагає, аби НАТО не розширювалося на схід. Він бідкався про те, що Росії доводиться жити, "весь час оглядаючись, коли "довбануть". Далі політик посипав звинуваченням у бік Вашингтона. "США зі своїми ракетами прийшли до нашого дому. Це США перебувають у нас на порозі. То хіба це надмірна вимога: не ставити жодних ударних систем біля нашого будинку", – театрально обурився він.

Кремль пожалівся Європі на Україну: дивіться відео 24 каналу