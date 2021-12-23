Очередные циничные заявления прозвучали 23 декабря во время итоговой годовой пресс-конференции Путина. Что именно глава Кремля говорил об Украине – читайте далее.

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Возмутительное заявление о "российских территориях в Украине"

Российский президент в очередной раз дерзко высказывался о Революции Достоинства. Он говорил об "обострении в 2014 году" и называл протесты "государственным переворотом". Далее Путин цинично заявил, что после распада СССР часть исторических российских территорий якобы осталась в Украине. "Мы же с этим смирись", – пытался оправдываться политик.

Путин скучает по временам, когда у власти был Янукович

Глава Кремля вспомнил, как сотрудничал с украинским правительством (когда у власти был Янукович). И заверил, что тогда, мол, "никакие действия в отношении Крыма и в голову не приходили". Очевидно, что его слова противоречат его действиям. "Но в 2014 году невозможно было отказать крымчанам в защите", – так российский лидер пытался объяснить агрессию в сторону Украины.

Я лично уговаривал Порошенко: только не военные операции. Как мы могли отказать жителям Севастополя и Крыма и не взять под крыло,

– дерзко высказался он.

Заявления о "третьей операции на Донбассе"

В то время, когда Россия стягивает свои войска к границам Украины, Путин цинично пытается убедить всех, что это "Киев готовит третью военную операцию на Донбассе".

Обратите внимание! По словам секретаря СНБО, у границ Украины находятся 122 тысячи российских военных. При этом, он считает, что обострение не может произойти мгновенно.

Упоминания о НАТО и США

Кроме этого, Путин попытался объяснить, почему Москва требует, чтобы НАТО не расширялось на восток. Он жаловался о том, что России приходится жить, "все время оглядываясь, когда "долбанут". Далее политик сыпал обвинением в сторону Вашингтона. "США со своими ракетами пришли к нашему дому. Это США находятся у нас на пороге. Разве это чрезмерное требование: не ставить никаких ударных систем возле нашего дома", – театрально возмутился он.

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