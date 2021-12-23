Глава Кремля действительно обеспокоен своим влиянием внутри страны. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.
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Шлосберг: Ни одному президенту не нужна война
По его словам, имеет ли Путин план, известно только главе Кремля. В то же время он никогда бы не делал то, что могло бы привести к падению рейтинга.
Я уверен, что Путин боится военных потерь,
– подчеркнул Шлосберг.
Он пояснил, что когда потери становятся массовыми, то это мешает популярности любого президента. Даже самому влиятельному главе государства война на нужна.
Путин угадывает просоветские настроения
"Путин – классический политик-популист. Он делает в экономике, политике, общественной сфере только то, что способствует повышению его популярности. В частности угадывает постсоветские и просоветские настроения", – отметил политик.
Он привел пример, когда при Путине вернули советский, фактически сталинский гимн. "Это было знаковое событие, которое состоялось после прихода Путина к власти", – сказал Шлосберг.
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Что известно о рейтинге Путина
- По состоянию на декабрь 2021 года, рейтинг Путина упал до 32%. Это – самый низкий показатель с 2014 года.
- Тогда после оккупации Россией Крыма рейтинг главы Кремля поднялся с 65% до 86%.
- Электоральные рейтинги политических партий среди россиян – стабильны, за исключением "Единой России", популярность которой, по сравнению с октябрем, упала на 3%.