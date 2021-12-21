Об этом украинский президент сказал в Гуте, что на Ивано-Франковщине. Именно здесь Зеленский встречался с главами государств "Люблинского треугольника".

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Надо строить различные форматы встреч

Президент России для меня – не Бог, чтобы в него верить или нет. Мы должны строить различные форматы встреч,

– сказал Зеленский.

Именно на Ивано-Франковщине 20 декабря Зеленский провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой. Президенты подписали декларацию по Украине, Евросоюзу и НАТО. В этом документе зафиксирована не только полная поддержка евроатлантических стремлений Украины, но и борьбу с агрессией Кремля.

Обратите внимание! И Литва, и Польша выступили против российской агрессии в сторону Украины. Анджей Дуда подчеркнул, что принимать ультиматумы, которые выдвигает Москва будет ошибкой, необходимы контрультиматумы.

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Что известно об организации встречи Зеленского и Путина:

Предложение встретиться на Донбассе президент Зеленский озвучил Путину еще в апреле 2021 года – именно тогда у границы Украины собрались российские войска.

Глава государства-агрессора, в свою очередь, посоветовал вести переговоры с боевиками.

В Кремле организации встречи всячески избегают.

В Москве говорят, что переговоров не будет, если Зеленский хочет обсуждать Донбасс и Крым.

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