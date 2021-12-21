Про це український президент сказав в Гуті, що на Івано-Франківщині. Саме тут Зеленський зустрічався з главами держав "Люблінського трикутника".
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Треба будувати різні формати зустрічей
Президент Росії для мене – не Бог, щоб у нього вірити чи ні. Ми повинні будувати різні формати зустрічей,
– сказав Зеленський.
Саме на Івано-Франківщині 20 грудня Зеленський провів перемовини з президентом Польщі Анджеєм Дудою та главою Литви Гітанасом Науседою. Президенти підписали декларацію щодо України, Євросоюзу та НАТО. У цьому документі зафіксована не лише повна підтримка євроатлантичних прагнень України, але й боротьбу з агресією Кремля.
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Що відомо про організацію зустрічі Зеленського та Путіна:
- Пропозицію зустрітись на Донбасі президент Зеленський озвучив Путіну ще у квітні 2021 року – саме тоді біля кордону України зібрались російські війська.
- Глава держави-агресорки, натомість, порадив вести переговори з бойовиками.
- У Кремлі організації зустрічі всіляко уникають.
- У Москві кажуть, що перемовин не буде, якщо Зеленський хоче обговорювати Донбас та Крим.
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