Про це Дуда повідомив під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою та главою України Володимиром Зеленським. Лідери держав зустрілись у Гуті.

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Ми повинні запобігти атаці, – Дуда

Ми не повинні дозволити не лише напад, але й зробити все, аби запобігти такій атаці. Я проти будь-якої політики поступок стосовно Росії,

– запевнив Дуда.

Путін хоче продемонструвати імперську силу

На думку польського президента, від Москви треба вимагати кроку назад. Лише така позиція зможе допомогти уникнути ескалації. Дуда вважає, що президент Путін намагається продемонструвати імперську силу Росії. Інший варіант, зо Кремль вважає, що у НАТО – зараз момент слабкості, отож Альянс може погодитись на такі ультиматуми.

Якщо подивитись на історичну перспективу, то ми можемо отримати певні уроки. В такій ситуації, коли є одна держава з великими військовим потенціалом, і вона ставить ультиматуми інших державам, то, якщо погоджуватись, то й після того йде серйозна військова агресія,

– пояснив президент Польщі.

Єдиною відповіддю на ультиматуми Росії можуть бути контрультиматуми, які змусять її заспокоїтись.

Дивіться спільну пресконференцію Науседи, Дуди та Зеленського:

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