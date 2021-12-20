Об этом Дуда сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Украины Владимиром Зеленским. Лидеры государств встретились в Гуте.

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Мы должны предотвратить атаку, – Дуда

Мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я против любой политики уступок в отношении России,

– заверил Дуда.

Путин хочет продемонстрировать имперскую силу

По мнению польского президента, от Москвы надо требовать шага назад. Только такая позиция сможет помочь избежать эскалации. Дуда считает, что президент Путин пытается продемонстрировать имперскую силу России. Другой вариант, что Кремль считает, что в НАТО сейчас момент слабости, поэтому Альянс может согласиться на такие ультиматумы.

Если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем получить определенные уроки. В такой ситуации, когда есть одно государство с большими военным потенциалом, и оно ставит ультиматумы другим государствам, то, если соглашаться, то и после того идет серьезная военная агрессия,

– пояснил президент Польши.

Единственным ответом на ультиматумы России могут быть контрультиматумы, которые заставят ее успокоиться.

Смотрите совместную пресс-конференцию Науседы, Дуды и Зеленского:

Что известно о встрече президентов Польши, Литвы и Украины: