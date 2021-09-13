Росія не сторона конфлікту, – Пєсков
Вимога української сторони обговорювати Крим унеможливлює проведення зустрічі. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
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Природно, обговорення Криму неможливе. Тому таке формулювання фактично ставить під сумнів взагалі гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі,
– заявив речник російського президента.
Не планує Путін говорити й про Донбас. Пєсков у традиційній багаторічній манері заявив, що "нас там нет", тому про мир говорити не будуть.
Що відомо про ймовірну зустріч президентів
- Коли у квітні 2021 року Росія стягнула до кордону України свої війська, Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.
- Натомість глава держави-агресорки покликав українського президента у Москву, а про Донбас порадив говорити з проросійськими бойовиками.
- Згодом Зеленський дав доручення Офісу Президента зайнятись організацією перемовин тет-а-тет.
- За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, наразі росіяни не роблять жодних кроків, а лише відтерміновують зустріч.