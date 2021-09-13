Про стосунки країн висловився речник російського президента Дмитро Пєсков. Напередодні він виступив в ефірі білоруського телеканалу ОНТ.
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У Кремлі – риторика незмінна
Ви самі знаєте, яка у нас зараз "дружба" з Україною. Та це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом,
– заявив прессекретар Путіна.
На цьому Пєсков вирішив не зупинятися й заговорив, що "зросла кількість українців, ошуканих пропагандою". Далі речник очільника Кремля побідкався, що вони, мовляв, починають ненавидіти Росію. "Все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі", – наголосив він.
Раніше про "братні народи" говорив Путін
- Наприкінці червня російський президент відзначився черговою антиукраїнською заявою. Він сказав, що не бачить різниці між українцями та росіянами.
- Так Путін пояснив, чому України немає у списку "недружніх до Росії країн". Він цинічно говорив про "один народ, який належить до одного історичного і духовного простору".
- За даними опитування соцгрупи "Рейтинг", більшість українців з такою тезою лідера держави-агресорки не погодилися (55%). Водночас 41% підтримують висловлювання Путіна.