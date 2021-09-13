Про стосунки країн висловився речник російського президента Дмитро Пєсков. Напередодні він виступив в ефірі білоруського телеканалу ОНТ.

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У Кремлі – риторика незмінна

Ви самі знаєте, яка у нас зараз "дружба" з Україною. Та це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом,

– заявив прессекретар Путіна.

На цьому Пєсков вирішив не зупинятися й заговорив, що "зросла кількість українців, ошуканих пропагандою". Далі речник очільника Кремля побідкався, що вони, мовляв, починають ненавидіти Росію. "Все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі", – наголосив він.

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