Водночас більшість опитаних – 55% – незгодні з Путіним. Однак дані є різними відповідно до регіону України.

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Підтримка заяви Путіна

  • Понад 60% мешканців Сходу України та прихожан Української православної церкви Московського патріархату підтримують думку Путіна.
  • Понад 70% мешканців Заходу навпаки незгодні з цим.
  • Понад 80% виборців "Опозиційної платформи – За життя", партії Євгенія Мураєва та Анатолія Шарія підтримують Путіна.

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Підтримка цинічної заяви Путіна/ Інфографіка "Рейтингу"

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Вподобання людей з різних регіонів / Інфографіка "Рейтингу"

Цинічна заява Путіна: коротко

  • Путін зробив таку заяву у своїй статті про Україну.
  • Він запевнив, що росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору.
  • Нібито Росія саме тому й не внесла Україну у список "недружніх країн".