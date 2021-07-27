Володимир Путін неодноразово робив цинічні заяви про те, що українці і росіяни – нібито один народ. В Україні обурювались через таку тезу. Більшість українців не згодні з цією тезою, але соціологічне опитування показало, що 41% опитаних таки погоджуються.