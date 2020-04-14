Скільки українців проголосували би за Зеленського зараз: рейтинг

Якби президентські вибори в України проходили зараз, то Володимир Зеленський отримав би на 14 – 15% більше голосів більше, аніж у першому турі у 2019 році.

Нагадаємо, що у першому турі президентських перегонів Володимир Зеленський отримав 30,24%.

Голова Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів в інтерв’ю НВ, що разом зі зниженням рівня довіри до президента його електоральний рейтинг не впав, а виріс.

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За словами Паніотто, оскільки немає якихось альтернатив чинному президенту, то його все одно вибирають багато людей.

За кого проголосували б українці

Більша частина електорату Зеленського, яка в ньому "розчарувалася" – 26%, проголосувала би на виборах за співголову проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка.

За очільника "Європейської солідарності" Петра Порошенка проголосував би 1% електорату, який "відвернувся" від Володимира Зеленського.

Головні критики Зеленського не так багато виграють для себе. А ось з партіями ситуація для критиків краще. Президентська партія вже викликає до себе негативне ставлення і, на думку респондентів, президенту не допомагає, а заважає,

– підкреслив голова КМІС.

Пригадайте! На президентських виборах 2019 року Володимир Зеленський в другому турі отримав 73,22% голосів виборців, тоді як його політичний опонент – тодішній чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.



Як змінювався рейтинг Зеленського / Інфографіка 24 каналу