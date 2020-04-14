Скільки українців проголосували би за Зеленського зараз: рейтинг
Якби президентські вибори в України проходили зараз, то Володимир Зеленський отримав би на 14 – 15% більше голосів більше, аніж у першому турі у 2019 році.
Нагадаємо, що у першому турі президентських перегонів Володимир Зеленський отримав 30,24%.
Голова Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів в інтерв’ю НВ, що разом зі зниженням рівня довіри до президента його електоральний рейтинг не впав, а виріс.
До теми За яку партію готові голосувати українці сьогодні
За словами Паніотто, оскільки немає якихось альтернатив чинному президенту, то його все одно вибирають багато людей.
За кого проголосували б українці
Більша частина електорату Зеленського, яка в ньому "розчарувалася" – 26%, проголосувала би на виборах за співголову проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка.
За очільника "Європейської солідарності" Петра Порошенка проголосував би 1% електорату, який "відвернувся" від Володимира Зеленського.
Головні критики Зеленського не так багато виграють для себе. А ось з партіями ситуація для критиків краще. Президентська партія вже викликає до себе негативне ставлення і, на думку респондентів, президенту не допомагає, а заважає,
– підкреслив голова КМІС.
Пригадайте! На президентських виборах 2019 року Володимир Зеленський в другому турі отримав 73,22% голосів виборців, тоді як його політичний опонент – тодішній чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.
Читайте також
-
Закон про ринок землі передали на підпис президентовісьогодні , 11:32
-
Верховна Рада не збереться на позачергове засідання 15 квітнясьогодні , 14:51
-
Україну посеред весни засипало снігом: у Карпатах снігопад – фото, відеосьогодні , 11:16
-
Ситуація у світі може стабілізуватися восени, – Кулебасьогодні , 12:16
-
Всі кладовища Києва закриють у поминальні днісьогодні , 13:21
-
Шкідливі поради від Коломойськогосьогодні , 12:30