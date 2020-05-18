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Сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского сейчас: свежий рейтинг

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Рейтинг Зеленского, май 2020 – как изменился рейтинг сейчас
Зеленского поддерживает большинство украинцев / Getty Images

Если бы президентские выборы в Украине проходили сейчас, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% украинцев. Это несколько меньше, чем действующий президент мог получить в апреле 2020 года. Тогда, согласно социологическим опросам, за Зеленского готовы были проголосовать 42,6% избирателей.

Однако цифра в почти 43% все равно больше, чем Зеленский получил в первом туре президентских выборов в 2019 году. Свежие рейтинги опубликовал Киевский международный институт социологии.

Подробнее За Зеленского готовы проголосовать 42% избирателей: опрос

Напомним, что в первом туре президентской гонки Владимир Зеленский получил 30,24%, а Петр Порошенко – 15,95%, а во втором – Зеленский 73%, а Порошенко – 24%.

В то же время, как свидетельствуют данные социологической службы Центра Разумкова, Владимир Зеленский – едва ли не единственный среди политиков, которому сейчас доверяют украинцы. По крайней мере, в соцопросе к нему доверие выражают чаще, чем недоверие. Президенту доверяют 57% опрошенных, не доверяют – 37%.

Относительно других политиков недоверие выражается чаще, чем доверие. Среди лидеров по недоверию – Петр Порошенко.

  • Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова доверяют 34% (не доверяют – 37%),
  • Депутату Святославу Вакарчуку – 20% и 64% соответственно,
  • Сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко – 19% и 66%,
  • Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 18,5% и 74%,

Ставлення українців до Зеленського інфографіка 24 канал
Отношение украинцев к Зеленскому / Инфографика 24 канала

За кого проголосовали бы украинцы

КМИС приводит три варианта рейтингов: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех, кто собирается голосовать и определился с кандидатом. Показатели голосования избирателей, которые уже определились с кандидатом, ближайшие к возможным результатам выборов.

Рейтинги кандидатов среди тех избирателей, которые определились:

  • 42,6% – за Владимира Зеленского,
  • 14,9% – за Петра Порошенко,
  • 12,2% – за Юрия Бойко,
  • 9,7% – за Юлию Тимошенко,
  • 6,4% – за Игоря Смешко,
  • 4,3% – за Анатолия Гриценко,
  • 3,5% – за Олега Ляшко,
  • 1,8% – за Святослава Вакарчука,
  • 0,8% – за Александра Вилкула,
  • за других кандидатов – всего 3,7%.

Кандидати рейтинг
Какие рейтинги у кандидатов по состоянию на конец апреля 2020 / Изображение КМИС

ставлення зеленського рейтинг як змінився
Как менялся рейтинг Зеленского / Инфографика 24 канала

Автор: Алена Захарова, Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Новости политики Социологическое исследование Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинги Юрий Бойко Выборы Президента 2019 Президент Украины Инфографика
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