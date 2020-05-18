Сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского сейчас: свежий рейтинг

Если бы президентские выборы в Украине проходили сейчас, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% украинцев. Это несколько меньше, чем действующий президент мог получить в апреле 2020 года. Тогда, согласно социологическим опросам, за Зеленского готовы были проголосовать 42,6% избирателей.

Однако цифра в почти 43% все равно больше, чем Зеленский получил в первом туре президентских выборов в 2019 году. Свежие рейтинги опубликовал Киевский международный институт социологии.

Подробнее За Зеленского готовы проголосовать 42% избирателей: опрос

Напомним, что в первом туре президентской гонки Владимир Зеленский получил 30,24%, а Петр Порошенко – 15,95%, а во втором – Зеленский 73%, а Порошенко – 24%.

В то же время, как свидетельствуют данные социологической службы Центра Разумкова, Владимир Зеленский – едва ли не единственный среди политиков, которому сейчас доверяют украинцы. По крайней мере, в соцопросе к нему доверие выражают чаще, чем недоверие. Президенту доверяют 57% опрошенных, не доверяют – 37%.

Относительно других политиков недоверие выражается чаще, чем доверие. Среди лидеров по недоверию – Петр Порошенко.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова доверяют 34% (не доверяют – 37%),

доверяют 34% (не доверяют – 37%), Депутату Святославу Вакарчуку – 20% и 64% соответственно,

– 20% и 64% соответственно, Сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко – 19% и 66%,

– 19% и 66%, Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 18,5% и 74%,



Отношение украинцев к Зеленскому / Инфографика 24 канала

За кого проголосовали бы украинцы

КМИС приводит три варианта рейтингов: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех, кто собирается голосовать и определился с кандидатом. Показатели голосования избирателей, которые уже определились с кандидатом, ближайшие к возможным результатам выборов.

Рейтинги кандидатов среди тех избирателей, которые определились:

42,6% – за Владимира Зеленского,

14,9% – за Петра Порошенко,

12,2% – за Юрия Бойко,

9,7% – за Юлию Тимошенко,

6,4% – за Игоря Смешко,

4,3% – за Анатолия Гриценко,

3,5% – за Олега Ляшко,

1,8% – за Святослава Вакарчука,

0,8% – за Александра Вилкула,

за других кандидатов – всего 3,7%.



Какие рейтинги у кандидатов по состоянию на конец апреля 2020 / Изображение КМИС



Как менялся рейтинг Зеленского / Инфографика 24 канала