Пройти в Верховную Раду имеют шанс 8 политических партий. Об этом говорится в результатах свежего опроса за декабрь 2021 года.

Зеленский уверенно лидирует: президентский рейтинг в декабре

Рейтинг партий за декабрь

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, то голоса украинцев распределились бы так:

"Слуга народа" получила бы 18% голосов среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором;

"Европейская Солидарность" – 13,7%;

ОПЗЖ – 11,4%;

"Батьківщина" – 11,4%;

партия Разумкова "Умная политика" – 7,5%;

партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2%;

"Сила и честь" – 6,0%;

партия Мураева "Наши" – 5,2%.

Другие политические силы не преодолели бы пятипроцентный барьер. Речь идет о:

"УДАР Виталия Кличко" – 4,2%;

Радикальная партия – 4,0%;

"Партия Шария" – 3,1%;

ВО "Свобода" – 3,0%.

Рейтинг других политических сил составляет менее 3%.

Что известно об исследовании Социологический опрос провела группа "Рейтинг" в период с 6 по 8 декабря 2021 методом телефонного интервью с использованием компьютера. Всего удалось опросить 2500 респондентов – это украинцы старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Рейтинг партий за ноябрь

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", в конце ноября попасть в парламент могли сразу 8 партий. Лидерами были "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".

"Слуга народа" – 18,0%,

"Европейская Солидарность" – 13,9%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,7%,

"Батьківщина" – 10,1%,

партия Разумкова "Умная политика" – 7,9%,

"Сила и честь" – 6,4%,

партия Мураева "Наши" – 5,5%,

партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,0%,

"Радикальная партия" – 4,5%,

УДАР Виталия Кличко – 3,7%,

партия Шария – 3,1%,

ВО "Свобода" – 2,1%.

Справка. Опрос проводился в течение 10 – 13 ноября 2021 года. В нем приняли участие 2500 совершеннолетних жителей областей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Способ опроса: CATI. На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.