Пройти в Верховную Раду имеют шанс 8 политических партий. Об этом говорится в результатах свежего опроса за декабрь 2021 года.

Зеленский уверенно лидирует: президентский рейтинг в декабре

Рейтинг партий за декабрь

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, то голоса украинцев распределились бы так:

  • "Слуга народа" получила бы 18% голосов среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
  • "Европейская Солидарность" – 13,7%;
  • ОПЗЖ – 11,4%;
  • "Батьківщина" – 11,4%;
  • партия Разумкова "Умная политика" – 7,5%;
  • партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2%;
  • "Сила и честь" – 6,0%;
  • партия Мураева "Наши" – 5,2%.

Другие политические силы не преодолели бы пятипроцентный барьер. Речь идет о:

  • "УДАР Виталия Кличко" – 4,2%;
  • Радикальная партия – 4,0%;
  • "Партия Шария" – 3,1%;
  • ВО "Свобода" – 3,0%.

Рейтинг других политических сил составляет менее 3%.

Что известно об исследовании

Социологический опрос провела группа "Рейтинг" в период с 6 по 8 декабря 2021 методом телефонного интервью с использованием компьютера. Всего удалось опросить 2500 респондентов – это украинцы старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Рейтинг партий за ноябрь

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", в конце ноября попасть в парламент могли сразу 8 партий. Лидерами были "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".

  • "Слуга народа" – 18,0%,
  • "Европейская Солидарность" – 13,9%,
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,7%,
  • "Батьківщина" – 10,1%,
  • партия Разумкова "Умная политика" – 7,9%,
  • "Сила и честь" – 6,4%,
  • партия Мураева "Наши" – 5,5%,
  • партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,0%,
  • "Радикальная партия" – 4,5%,
  • УДАР Виталия Кличко – 3,7%,
  • партия Шария – 3,1%,
  • ВО "Свобода" – 2,1%.