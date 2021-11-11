Среди лидеров рейтинга есть 4 из 5 партий, которые представлены сейчас в Верховной Раде. Если бы выборы состоялись в этом месяце, то в парламент не прошла бы партия "Голос".

Интересно Корниенко ответил, возможны ли перевыборы в Раду

Рейтинг партий в ноябре

По состоянию на 4 – 9 ноября 2021 года наибольший уровень поддержки у президентской партии "Слуга народа". Общий рейтинг партий выглядит следующим образом:

"Слуга народа" – 17,3%;

"Европейская Солидарность" – 14%;

"Батькивщина" – 12,2%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11%

Партия Дмитрия Разумкова – 6,8%;

"Сила и честь" – 5,8%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 5,2%;

Рейтинг партий, которые не преодолевают барьер 5%:

Партия Мураева "Наши" – 4,9%;

Радикальная партия – 4,8%;

ВО "Свобода" – 3,3%;

Партия Шария – 3,2%;

"УДАР Виталия Кличко" – 3,1%;

"За майбутнє" – 2,1%;

"Самопомощь" – 1,7%;

"Голос" – 1,4%;

"Наш край" – 1,1%.

В то же время 58% украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады, а 38% опрошенных выступают против этого.

Обратите внимание! Опрос проводили во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Респондентами были только совершеннолетние граждане. Всего опросили 5 000 человек. Выборка репрезентирует взрослое население по возрасту, полу и типу поселения. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,5% с вероятностью 0,95.

Октябрьский рейтинг

По состоянию на 14 – 20 октября украинцы больше всего поддерживали партию "Слуга народа". Согласно опросу Центра Разумкова, за нее были готовы голосовать 21,6% граждан.