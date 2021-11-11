Серед лідерів рейтингу є 4 з 5 партій, які представлені зараз у Верховній Раді. Якби вибори відбулися цього місяця, то до парламенту не пройшла б партія "Голос".
Цікаво Корнієнко відповів, чи можливі перевибори в Раду
Рейтинг партій у листопаді
Станом на 4 – 9 листопада 2021 року найбільший рівень підтримки має президентська партія "Слуга народу". Загальний рейтинг партій виглядає наступним чином:
- "Слуга народу" – 17,3%;
- "Європейська Солідарність" – 14%;
- "Батьківщина" – 12,2%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 11%
- Партія Дмитра Разумкова – 6,8%;
- "Сила і честь" – 5,8%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 5,2%;
Рейтинг партій, які не долають бар'єр 5%:
- Партія Мураєва "Наші" – 4,9%;
- Радикальна партія – 4,8%;
- ВО "Свобода" – 3,3%;
- Партія Шарія – 3,2%;
- "УДАР Віталія Кличка" – 3,1%;
- "За майбутнє" – 2,1%;
- "Самопоміч" – 1,7%;
- "Голос" – 1,4%;
- "Наш край" – 1,1%.
Водночас 58% українців підтримують розпуск Верховної Ради, а 38% опитаних виступають проти цього.
Жовтневий рейтинг
Станом на 14 – 20 жовтня українці найбільше підтримували партію "Слуга народу". Відповідно до опитування Центру Разумкова, за неї були готові голосувати 21,6% громадян.
- "Слуга народу" – 21,6% опитаних;
- "Європейська Солідарність" – 15,8;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 12,9%;
- "Батьківщина" – 11,1%;
- "Наші" – 6,4%;
- "Сила і честь" – 6%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 3,8%;
- "Громадянська позиція" – 2,9%;
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 2,5%;
- "Партія Сергія Притули" – 2,2%;
- "Свобода" – 2%;
- "Партія Шарія" – 1,7%;
- "Удар Віталія Кличка" – 1,1%.