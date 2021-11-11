Серед лідерів рейтингу є 4 з 5 партій, які представлені зараз у Верховній Раді. Якби вибори відбулися цього місяця, то до парламенту не пройшла б партія "Голос".

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Рейтинг партій у листопаді

Станом на 4 – 9 листопада 2021 року найбільший рівень підтримки має президентська партія "Слуга народу". Загальний рейтинг партій виглядає наступним чином:

  • "Слуга народу" – 17,3%;
  • "Європейська Солідарність" – 14%;
  • "Батьківщина" – 12,2%;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 11%
  • Партія Дмитра Разумкова – 6,8%;
  • "Сила і честь" – 5,8%;
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 5,2%;

Рейтинг партій, які не долають бар'єр 5%:

  • Партія Мураєва "Наші" – 4,9%;
  • Радикальна партія – 4,8%;
  • ВО "Свобода" – 3,3%;
  • Партія Шарія – 3,2%;
  • "УДАР Віталія Кличка" – 3,1%;
  • "За майбутнє" – 2,1%;
  • "Самопоміч" – 1,7%;
  • "Голос" – 1,4%;
  • "Наш край" – 1,1%.

Водночас 58% українців підтримують розпуск Верховної Ради, а 38% опитаних виступають проти цього.

Жовтневий рейтинг

Станом на 14 – 20 жовтня українці найбільше підтримували партію "Слуга народу". Відповідно до опитування Центру Разумкова, за неї були готові голосувати 21,6% громадян.

  • "Слуга народу" – 21,6% опитаних;
  • "Європейська Солідарність" – 15,8;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 12,9%;
  • "Батьківщина" – 11,1%;
  • "Наші" – 6,4%;
  • "Сила і честь" – 6%;
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 3,8%;
  • "Громадянська позиція" – 2,9%;
  • "Радикальна партія Олега Ляшка" – 2,5%;
  • "Партія Сергія Притули" – 2,2%;
  • "Свобода" – 2%;
  • "Партія Шарія" – 1,7%;
  • "Удар Віталія Кличка" – 1,1%.