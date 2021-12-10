Пройти у Верховну Раду мають шанс аж 8 політичних партій. Про це мовиться у результатах свіжого опитування за грудень 2021 року.

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Рейтинг партій за грудень

Якби парламентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, то голоси українців розподілилися б так:

  • "Слуга народу" отримала б 18,0% голосів серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором;
  • "Європейська Солідарність" – 13,7%;
  • ОПЗЖ – 11,4%;
  • "Батьківщина" – 11,4%;
  • партія Разумкова "Розумна політика" – 7,5%;
  • партія "Українська стратегія Гройсмана" – 6,2%;
  • "Сила і честь" – 6,0%;
  • партія Мураєва "Наші" – 5,2%.

Інші політичні сили не подолали б п'яти відсотковий бар'єр. Мовиться про:

  • "УДАР Віталія Кличка" – 4,2%;
  • Радикальну партію – 4,0%;
  • "Партію Шарія" – 3,1%;
  • ВО "Свобода" – 3,0%.

Рейтинг інших політичних сил складає менше за 3%.

Що відомо про дослідження

Соціологічне опитування провела група "Рейтинг" у період з 6 по 8 грудня 2021 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Загалом вдалося опитати 2500 респондентів – це українці старші за 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Рейтинг партій за листопад

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці листопада потрапити у парламент могли одразу 8 партії. Лідерами були "Слуга народу" та "Європейська Солідарність".

  • "Слуга народу" – 18,0%,
  • "Європейська Солідарність" – 13,9%,
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 10,7%,
  • "Батьківщина" – 10,1%,
  • партія Разумкова "Розумна політика" – 7,9%,
  • "Сила і честь" – 6,4%,
  • партія Мураєва "Наші" – 5,5%,
  • партія "Українська стратегія Гройсмана" – 5,0%,
  • "Радикальна партія" – 4,5%,
  • УДАР Віталія Кличка – 3,7%,
  • партія Шарія – 3,1%,
  • ВО "Свобода" – 2,1%.