Пройти у Верховну Раду мають шанс аж 8 політичних партій. Про це мовиться у результатах свіжого опитування за грудень 2021 року.

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Рейтинг партій за грудень

Якби парламентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, то голоси українців розподілилися б так:

"Слуга народу" отримала б 18,0% голосів серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором;

"Європейська Солідарність" – 13,7%;

ОПЗЖ – 11,4%;

"Батьківщина" – 11,4%;

партія Разумкова "Розумна політика" – 7,5%;

партія "Українська стратегія Гройсмана" – 6,2%;

"Сила і честь" – 6,0%;

партія Мураєва "Наші" – 5,2%.

Інші політичні сили не подолали б п'яти відсотковий бар'єр. Мовиться про:

"УДАР Віталія Кличка" – 4,2%;

Радикальну партію – 4,0%;

"Партію Шарія" – 3,1%;

ВО "Свобода" – 3,0%.

Рейтинг інших політичних сил складає менше за 3%.

Що відомо про дослідження Соціологічне опитування провела група "Рейтинг" у період з 6 по 8 грудня 2021 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Загалом вдалося опитати 2500 респондентів – це українці старші за 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Рейтинг партій за листопад

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці листопада потрапити у парламент могли одразу 8 партії. Лідерами були "Слуга народу" та "Європейська Солідарність".

"Слуга народу" – 18,0%,

"Європейська Солідарність" – 13,9%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 10,7%,

"Батьківщина" – 10,1%,

партія Разумкова "Розумна політика" – 7,9%,

"Сила і честь" – 6,4%,

партія Мураєва "Наші" – 5,5%,

партія "Українська стратегія Гройсмана" – 5,0%,

"Радикальна партія" – 4,5%,

УДАР Віталія Кличка – 3,7%,

партія Шарія – 3,1%,

ВО "Свобода" – 2,1%.

Довідка. Опитування проводили впродовж 10 – 13 листопада 2021 року. У ньому взяли участь 2500 повнолітніх мешканців областей України, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.