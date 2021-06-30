Саме тому Росія не внесла Україну до списку "недружніх держав". Таку цинічну заяву Путін зробив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.
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Чому Україна не у "недружньому списку" Росії
Про те, чому Україну не внесли до "чорного списку Кремля", Путіна спитали під час онлайн-спілкування зі звичайними громадянами.
Тому що я не вважаю, що український народ є недружнім. Я багато разів про це говорив і повторю: українці і росіяни – це взагалі один народ,
– сказав Путін.
Надалі Путін завів стару-заїжджену пластинку: мовляв, на Русі це був один народ, а пізніше під впливом зовнішніх факторів його поділили. Він згадав, що були "великороси, малороси і білороси", які є нічим іншим, як однією спільнотою.
"Недружні держави" для Росії: головне
- Наприкінці квітня 2021 року поширили інформацію, що Москва почала формувати список "недружніх країн". Відповідний указ видав глава Кремля Путін.
- У такий спосіб в Кремлі захотіли показати, кого вважають ворогами.
- Головні зміни, які запроваджуються зі створенням цього списку – заборона найму громадян Росії для роботи у посольствах. Припускалося, що до списку потрапить і Україна.
- Втім, список затвердили у травні. До нього віднесли лише 2 країни: США та Чехія.