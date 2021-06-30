Саме тому Росія не внесла Україну до списку "недружніх держав". Таку цинічну заяву Путін зробив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

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Чому Україна не у "недружньому списку" Росії

Про те, чому Україну не внесли до "чорного списку Кремля", Путіна спитали під час онлайн-спілкування зі звичайними громадянами.

Тому що я не вважаю, що український народ є недружнім. Я багато разів про це говорив і повторю: українці і росіяни – це взагалі один народ,

– сказав Путін.

Надалі Путін завів стару-заїжджену пластинку: мовляв, на Русі це був один народ, а пізніше під впливом зовнішніх факторів його поділили. Він згадав, що були "великороси, малороси і білороси", які є нічим іншим, як однією спільнотою.

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