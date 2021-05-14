У Росії затвердили список "недружніх держав", до якого віднесли дві країни. До переліку потрапили Сполучені Штати та Чехія.

У такий спосіб в Кремлі хочуть показати, кого вважають ворогами. Держава-агресор намагається висловити своє "фе", але тільки б'є по своїх громадянах.

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Список "недружніх країн" Росії

Відповідний документ обмежує кількість росіян, яких посольства та консульства західних країн можуть наймати для дипломатичної місії.

Так, Чехія зможе взяти на роботу не більше 19 російських працівників, а Сполучені Штати Америки – жодного.

Що цьому передувало

Наприкінці квітня 2021 року стало відомо, що Москва почала формувати список "недружніх країн". Відповідний указ видав глава Кремля Путін.

Головні зміни, які запроваджуються зі створенням цього списку – заборона найму громадян Росії для роботи у посольствах.

Одразу ж стало відомо, що до цього списку насамперед внесли США.

До слова, вже 28 квітня ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що до списку потрапила й Україна. Однак ця інформація не підтвердилась – у переліку тільки США та Чехія.

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