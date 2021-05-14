В России утвердили список "недружественных государств", к которому отнесли две страны. В перечень попали Соединенные Штаты и Чехия.

Таким образом в Кремле хотят показать, кого считают врагами. Государство-агрессор пытается выразить свое "фе", но только бьет по своим гражданам.

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Список "недружественных стран" России

Соответствующий документ ограничивает количество россиян, которых посольства и консульства западных стран могут нанимать для дипломатической миссии.

Так, Чехия сможет взять на работу не более 19 российских работников, а Соединенные Штаты Америки – ни одного.

Что этому предшествовало

В конце апреля 2021 года стало известно, что Москва начала формировать список "недружественных стран". Соответствующий указ издал глава Кремля Путин.

Главные изменения, которые вводятся с созданием этого списка – запрет найма граждан России для работы в посольствах.

Сразу же стало известно, что в этот список прежде всего внесли США.

К слову, уже 28 апреля эксминистр финансов Александр Данилюк заявил, что в список попала и Украина. Однако эта информация не подтвердилась – в перечне только США и Чехия.

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