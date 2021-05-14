В России же составили список "недружественных государств", но Украина туда не попала
В России утвердили список "недружественных государств", к которому отнесли две страны. В перечень попали Соединенные Штаты и Чехия.
Источник:"Дождь"
Таким образом в Кремле хотят показать, кого считают врагами. Государство-агрессор пытается выразить свое "фе", но только бьет по своим гражданам.
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Список "недружественных стран" России
Соответствующий документ ограничивает количество россиян, которых посольства и консульства западных стран могут нанимать для дипломатической миссии.
Так, Чехия сможет взять на работу не более 19 российских работников, а Соединенные Штаты Америки – ни одного.
Что этому предшествовало
- В конце апреля 2021 года стало известно, что Москва начала формировать список "недружественных стран". Соответствующий указ издал глава Кремля Путин.
- Главные изменения, которые вводятся с созданием этого списка – запрет найма граждан России для работы в посольствах.
- Сразу же стало известно, что в этот список прежде всего внесли США.
К слову, уже 28 апреля эксминистр финансов Александр Данилюк заявил, что в список попала и Украина. Однако эта информация не подтвердилась – в перечне только США и Чехия.
Дипломатические скандалы с участием России
- 15 апреля США заявили, что высылают 10 российских дипломатов. Их заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами России.
- Вашингтон поддержала Варшава, заявив о выдворении с территории страны 3 российских представителей.
- В ответ Москва запретила въезд 6 высокопоставленным чиновникам США, а также посоветовала американскому послу возвращаться домой.
- Кроме этого, Москва выслала 10 польских дипломатов и заявила, что Варшава "подпевает США".
- Российских дипломатов по разным причинам выдворили еще и такие государства: Чехия, Украина, Словакия, а также страны Балтии.
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