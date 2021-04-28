Россия создала список "недружественных стран", в который вошли, в частности, Соединенные Штаты Америки. Таким образом Кремль хочет в очередной раз показать, кого считают врагами.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он добавил, что так Россия показывает свою обиду чуть ли не на весь мир.

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По его словам, главная идея списка заключается в том, что российские граждане не смогут работать в посольствах или консульствах этих "недружественных" стран.

Россия таким образом пытается сказать свое "фе" этим странам, но бьет по собственным гражданам,

– заметил Огрызко.

Вероятно, этот список нужен России для очередной атаки на демократические процессы внутри страны. Эксперты подчеркнули, что изменения в конституции, где расширили понятие "иностранный агент", идеально подходят к пропагандистской риторике и создает иллюзию окруженной врагами крепости.

Насаждение шпиономании внутри России позволит объяснить внутреннему потребителю дальнейшую изоляцию, подавление протестов и усиление санкционного давления.

Это лишь очередной способ, по моему мнению, показать самим россиянам, что их власть сильна и она знает, кто их враги,

– сказал Огрызко.

"Власть говорит:" мы будем с ними бороться, они дрянные – все время нас облагают какими-то санкциями", – добавил экс-министр.

Дипломатическая война России и Запада выходит на новый уровень. Высылки дипломатов могут стать лишь началом новой волны конфронтации.

В Европарламенте рассматривают вопрос об отключении России от SWIFT и призывают к более жестким санкциям против Кремля и российских олигархов. Россия угрожает ответить зеркально, однако какие действенные рычаги давления имеет Москва против Вашингтона и Брюсселя – знают только в Кремле.

Список "недружественных стран" России: кратко