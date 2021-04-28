Украина вошла в список так называемых "недружественных стран" для России. Кроме того, там есть Австралия, Канада, США и ряд стран Евросоюза.

Экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина снова оказалась в СНГ. Правда, на этот раз аббревиатура расшифровывается иначе.

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Ну вот мы снова в СНГ. На этот раз, это – Союз Недружественных Государств,

– заявил Данилюк.

Какие страны попали в список

США;

Польша;

Чехия;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Великобритания;

Канада;

Украина;

Австралия.

Что известно о российском списке "недружественных стран"