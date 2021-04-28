Российские СМИ назвали "недружественные государства": Украина есть в списке
Украина вошла в список так называемых "недружественных стран" для России. Кроме того, там есть Австралия, Канада, США и ряд стран Евросоюза.
Источник:Фейсбук Александра Данилюка
Экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина снова оказалась в СНГ. Правда, на этот раз аббревиатура расшифровывается иначе.
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Ну вот мы снова в СНГ. На этот раз, это – Союз Недружественных Государств,
– заявил Данилюк.
Какие страны попали в список
- США;
- Польша;
- Чехия;
- Литва;
- Латвия;
- Эстония;
- Великобритания;
- Канада;
- Украина;
- Австралия.
Что известно о российском списке "недружественных стран"
- Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова еще 25 апреля сообщила, что Россия формирует список "недружественных стран". Им запретят нанимать граждан России для работы в посольствах.
- Соответствующий указ издал президент России Владимир Путин.
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