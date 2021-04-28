Россия отвела войска от границы с Украиной: как на это отреагировали в НАТО
В НАТО внимательно следят за развитием взаимоотношений Украины и России. Сейчас Альянс поприветствовал снижения напряженности между странами.
Источник:DW
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, они и в дальнейшем будут следить за развитием событий. Также Альянс рассчитывает, что Кремль полностью откажется от наращивания сил на границе с Украиной.
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Мы видели снижение напряженности, и, конечно, приветствуем это,
– подчеркнул Столтенберг.
Эскалация и отвод войск России
- За несколько недель Россия подогнала к границе с Украиной и в оккупированный Крым около 100 тысяч своих военных.
- В Пентагоне это назвали наибольшим количеством военных с 2014 года.
- Впрочем, уже 23 апреля миноброны РФ заявило, что "учения и внезапная проверка" завершились, поэтому военные возвращаются на места постоянной дислокации.
- Это касается и оккупированного Крыма – полуостров тоже понемногу покидают военные страны-агрессора, которых перебросили туда из-за "внезапной проверки".
- Мировое сообщество осудило такую эскалацию, а в Украине заявляли о возможном вторжении вглубь страны и "грузинском сценарии".
- Киев считает, что такое развитие событий уменьшит напряжение, а в США осторожны с прогнозами – хотят видеть реальные действия, а не слышать заявления.
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