В Пентагоне заявили, что концентрация войск России на украинской границе больше, чем была в 2014 году. США не верят в слова России о якобы наращивании присутствия для учений.

Штаты видят это обострение. Оно, как и раньше, серьезно беспокоит. Об этом рассказал представитель Пентагона Джон Кирби.

Кстати Пентагон требует от России объяснить накопление сил на границе с Украиной

Заявление Пентагона

Кирби не сказал, сколько российских солдат находится возле границы. Однако подчеркнул: для США очевидно, что цель стягивания войск заключается не в "тренировке", о которой говорит Кремль.

Это самое большое наращивание сил, которое мы видели с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Оно точно больше, чем в 2014 году,

– отметили в Пентагоне.

Заметим, ранее подобные заявления делала миссия США в ОБСЕ. Ее представительница Кортни Австриян отметила, что Россия перебросила дополнительно в Крым 15 – 25 тысяч своих военных. Кроме того, в миссии подтвердили, что войск на границе больше, чем в 2014 году. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Какая ситуация на границе

О стягивании российских войск к украинским границам предупреждал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Впоследствии в разведке отметили, что агрессор может готовить провокации и намерен продвинуться вглубь Украины. Более того, говорили, что до 20 апреля Россия стянет к границе с Украиной 110 тысяч военных.

США подчеркнули, что в случае наступления Москвы поддержат Украину. Европейское командование вооруженных сил США привело армию в боеготовность.

Российские войска у границы / Инфографика 24 канала