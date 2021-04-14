В ОБСЕ подсчитали, сколько в целом военных Россия уже перебросила на границу с Украиной и в оккупированный Крым. Там отмечают: угроза является значительной и все похоже на сценарий с нападением в 2014 году.

Представительница миссии США в ОБСЕ Кортни Австриян сообщила, что Россия перебросила дополнительно в Крым 15–25 тысяч своих военных. Об этом она сказала на специальном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности в Вене.

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Войск больше, чем когда-либо с 2014 года

В своем выступлении представитель США отметила, что согласно информации, полученной из доступных источников, сейчас в России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года. И по этому поводу Украине есть почему беспокоиться.

Украина права, что обеспокоена этой деятельностью. И в 2008, и в 2014 году Россия аналогичным образом объединяла силы перед тем, как начать военные операции против Грузии, а затем Украины,

– отметила представительница США.

В число переброшенных военных входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО. В Крыму, по оценкам ОБСЕ, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек. Там развернуты современные системы противовоздушной обороны, истребители и крылатые ракеты береговой обороны.

России напомнили, что такая деятельность без предварительного уведомления соседа дестабилизирует ситуацию. "Это поднимает вопрос относительно намерений, и, насколько нам известно, Украина не сделала ни одного шага, который можно расценивать как провоцирование такой реакции", – отметила Австриян.



Войска России на границе с Украиной / инфографика 24 канала