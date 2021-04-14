Разведка сообщает о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны России. Страна-оккупант хочет сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния и заставить ее отказаться от евроатлантических стремлений.

О росте угроз со стороны России на заседании парламентского комитета рассказал начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов.

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Разведка об угрозах со стороны России

В целом анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны Российской Федерации,

– отметил Буданов.

По его словам, цель Кремля – сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических стремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы.

Сценарии действия Москвы в отношении Украины

По оценкам разведки Минобороны, Россия может реализовать 3 варианта действий против Украины:

демонстрация силы возле госграницы Украины и в оккупированном Крыму путем проведения мероприятий военного характера;

возле госграницы Украины и в оккупированном Крыму путем проведения мероприятий военного характера; военная операция вооруженных сил России с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины;

вооруженных сил России с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины; провокация подразделений объединенных сил Украины к реализации военных действий на временно оккупированной территории Донбасса с последующим обвинением Украины в нарушении договоренностей.

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Буданов также подчеркнул, что система управления врага функционирует в усиленном режиме, а в марте 2021 года вооруженные силы России усилили ведение разведки на объектах на территории Украины.

Глава разведки Минобороны также обратил внимание на то, что такие меры являются нетипичными для этого периода, а созданная вокруг Украины группа войск соответствует показателям начала российской агрессии по состоянию на июль 2014 года.

"Мы считаем, что эти меры являются элементом оперативной маскировки развертывания войск, настоящая цель которой – проверить готовность войск к оперативному применению в случае принятия Кремлем соответствующего политического решения", – добавил Буданов.

По его словам, по состоянию на начало марта 2021 года вблизи границы Украины Москва развернула 2 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также Черноморского флота, а в готовности к применению находились 28 батальонных тактических групп (БТГР) на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях. Всего там было 89 тысяч военных.

Буданов считает, что развертывание полного состава сил и средств России вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Крыма ожидают 20 апреля. Тогда там будет 110 тысяч человек.

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