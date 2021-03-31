Глубоко обеспокоены, – в США отреагировали на обострение войны на Донбассе
На линии разграничения боевики активно нарушают режим тишины, из-за чего гибнут украинские защитники. В американском оборонном ведомстве отреагировали на такое обострение.
Источник:CBS
Они обеспокоены наращиванием российских войск у границ Украины. По их мнению, такие действия можно было бы объяснить обучением, но Россия об этом не сообщала.
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Реакция Америки на обострение конфликта
В NYT сообщили, что мнения властей и экспертов Америки разделились, в частности:
- некоторые считают, что Кремль "бряцает оружием", но не стремится возобновлять свое наступление;
- в то же время другие думают, что наступление Владимира Путина обусловлено желанием "испытать" терпение администрации Джо Байдена.
Также Государственный департамент США раскритиковал Россию из-за вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях. Там подчеркнули, что страна-агрессор оккупировала Крым и воюет на Донбассе.
Обострение войны на Донбассе: главное
- В районе шумов 26 марта боевики открыли по украинским позициям огонь.
- Они использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.
- В результате погибли 4 украинских защитника, а еще двое получили ранения.
- Россия своей вины не признает, поэтому выразила "глубокую обеспокоенность".
- На заседании Трехсторонней контактной группы рассмотрели возвращение к режиму тишины с 1 апреля.
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