На линии разграничения боевики активно нарушают режим тишины, из-за чего гибнут украинские защитники. В американском оборонном ведомстве отреагировали на такое обострение.

Они обеспокоены наращиванием российских войск у границ Украины. По их мнению, такие действия можно было бы объяснить обучением, но Россия об этом не сообщала.

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Реакция Америки на обострение конфликта

В NYT сообщили, что мнения властей и экспертов Америки разделились, в частности:

некоторые считают, что Кремль "бряцает оружием", но не стремится возобновлять свое наступление;

в то же время другие думают, что наступление Владимира Путина обусловлено желанием "испытать" терпение администрации Джо Байдена.

Также Государственный департамент США раскритиковал Россию из-за вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях. Там подчеркнули, что страна-агрессор оккупировала Крым и воюет на Донбассе.

Обратите внимание! Мнения относительно количества российских военных, прибывших к границе Украины, разные. Один американский политик предположил, что их может быть 4 тысячи.

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