Россия испытывает администрацию Байдена, – NYT об обострении под Шумами
Смертельный обстрел позиций ВСУ под Шумами привлек внимание чиновников в США и Европе. Комментируя резкое обострение на Донбассе, они отмечают, что таким образом Кремль испытывает Белый дом.
Источник:The New York Times
"Обмен артиллерийским и пулеметным огнем в Донецкой области длился большую часть суток. Бои за так называемую линию соприкосновения обычно короче", – подчеркнули в NYT.
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И добавили, что это – не единственный признак обострения на Донбассе. Ведь международные наблюдатели в течение последних недель заметили в российско-оккупационных войск новое вооружение.
В Европейском командовании Вооруженных сил США заявили о наивысшем уровне тревоги из-за того, что Россия наращивает дополнительные войска на границе с Украиной.
Артиллерийские обстрелы участились. А участники переговоров со стороны России предупреждали о срыве мирных переговоров, которые тянутся годами,
– отметили в издании.
Заметим, что накануне Рада одобрила заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Нардепы требуют, чтобы Россия прекратила боевые действия на Донбассе.
Что произошло под Шумами?
26 марта российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ. В результате действий противника погибли 4 защитника Украины.
2 их собратья получили осколочные и пулевые. Они находятся под наблюдением медиков в госпитале в Харькове. Состояние здоровья – среднее и тяжелое.
В принятом 30 марта постановлении украинские парламентарии, в частности, призвали страны Запада продолжать и усиливать политическое и экономическое давление на Россию.
Как реагируют в США
Мнения представителей Вашингтона относительно обострения на Донбассе разделились. Некоторые считают, что Кремль "играет оружием", но не хочет восстанавливать свое наступление, пишет NYT.
Другие же заявляют, что намерения Путина непонятные и операция, предназначенная для испытания нового президента (Байдена – 24 канал), может перерасти в нечто зловещее.
"Это может быть кощунством, но Кремль испытывает новую администрацию", – сказал Бен Ходжес, бывший командующий американской армией в Европе.
Генерал-лейтенант в отставке также добавил, что Россия не заинтересована в реальном мире для Украины и хочет сохранить страну как можно больше дестабилизированной.
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