Смертельный обстрел позиций ВСУ под Шумами привлек внимание чиновников в США и Европе. Комментируя резкое обострение на Донбассе, они отмечают, что таким образом Кремль испытывает Белый дом.

"Обмен артиллерийским и пулеметным огнем в Донецкой области длился большую часть суток. Бои за так называемую линию соприкосновения обычно короче", – подчеркнули в NYT.

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И добавили, что это – не единственный признак обострения на Донбассе. Ведь международные наблюдатели в течение последних недель заметили в российско-оккупационных войск новое вооружение.

В Европейском командовании Вооруженных сил США заявили о наивысшем уровне тревоги из-за того, что Россия наращивает дополнительные войска на границе с Украиной.

Артиллерийские обстрелы участились. А участники переговоров со стороны России предупреждали о срыве мирных переговоров, которые тянутся годами,

– отметили в издании.

Заметим, что накануне Рада одобрила заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Нардепы требуют, чтобы Россия прекратила боевые действия на Донбассе.

Что произошло под Шумами?

26 марта российско-оккупационные войска



2 их собратья получили осколочные и пулевые. Они находятся под наблюдением медиков в госпитале в Харькове. Состояние здоровья – среднее и тяжелое. 26 марта российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ. В результате действий противника погибли 4 защитника Украины 2 их собратья получили осколочные и пулевые. Они находятся под наблюдением медиков в госпитале в Харькове. Состояние здоровья – среднее и тяжелое.

В принятом 30 марта постановлении украинские парламентарии, в частности, призвали страны Запада продолжать и усиливать политическое и экономическое давление на Россию.

Справка. Во время выступления в парламенте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной на севере, востоке и юге.

Как реагируют в США

Мнения представителей Вашингтона относительно обострения на Донбассе разделились. Некоторые считают, что Кремль "играет оружием", но не хочет восстанавливать свое наступление, пишет NYT.

Другие же заявляют, что намерения Путина непонятные и операция, предназначенная для испытания нового президента (Байдена – 24 канал), может перерасти в нечто зловещее.

"Это может быть кощунством, но Кремль испытывает новую администрацию", – сказал Бен Ходжес, бывший командующий американской армией в Европе.

Генерал-лейтенант в отставке также добавил, что Россия не заинтересована в реальном мире для Украины и хочет сохранить страну как можно больше дестабилизированной.