В России снова заговорили о якобы "гражданской" войне на Донбассе. Сказали, что она может восстановиться из-за "провокационных действий Киева". В то же время о своем участии не сказали ни слова.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что Кремль "очень обеспокоен ситуацией".

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Мы выражаем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть,

– сказал Песков.

Он цинично подчеркнул, что не говорится об участии России, а именно о "гражданской" войне. "Я имею в виду гражданскую войну, которая там уже была", – заметил Песков.

Важно! Россия обвиняет Киев в непонятных провокациях, однако сама же их совершает. Одно из таких действий – привлечение к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы пропагандистки Майи Пироговой. Украина из-за этого отказалась участвовать, выдвинув условие, чтобы ее устранили.

Стоит заметить, что Россия еще с 2014 года заявляла, что не причастна к войне на Донбассе. В Кремле убеждали, что там идет гражданская война.



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