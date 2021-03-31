Украина разорвала туристическое соглашение с Россией
Правительство 31 марта приостановило действие соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве в области туризма. Оно действовало более 20 лет.
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что соглашение подписали еще в 1999 году при президентстве Леонида Кучмы. Чиновник напомнил, что с тех пор многое изменилось.
Читайте также У Зеленского отреагировали на переговоры Путина, Меркель и Макрона
Почему разорвали соглашение
Ткаченко рассказал, что Россия слишком увлеклась исполнением 4 статьи соглашения. В ней говорилось, что стороны будут поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и даже специализированные группы.
Эти групповые, индивидуальные и специализированные "туристы" без спросу пришли в Крым и Донбасс и начали уничтожать нашу культуру, архитектуру, экономику, язык. Забирать жизни людей,
– подчеркнул министр.
Поэтому, по словам Ткаченко, это возможность еще больше сфокусироваться на внутреннем украинском туризме. Политик подытожил, что нам есть что рассмотреть самым и показать гостям, однако только тем, кто выполняет законы и международные нормы.
Что предусматривало соглашение
- В документе было указано, что стороны обязывались оказывать содействие государственным туристическим органам по установлению и расширению сотрудничества между российскими и украинскими туристическими организациями.
- Однако, поскольку Россия напала на Украину и оккупировала территории Крыма и Донбасса, то сотрудничество в этой сфере остановили. Очевидно, что его перспективы фактически отсутствуют.
Поделиться новостью