Правительство 31 марта приостановило действие соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве в области туризма. Оно действовало более 20 лет.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что соглашение подписали еще в 1999 году при президентстве Леонида Кучмы. Чиновник напомнил, что с тех пор многое изменилось.

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Почему разорвали соглашение

Ткаченко рассказал, что Россия слишком увлеклась исполнением 4 статьи соглашения. В ней говорилось, что стороны будут поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и даже специализированные группы.

Эти групповые, индивидуальные и специализированные "туристы" без спросу пришли в Крым и Донбасс и начали уничтожать нашу культуру, архитектуру, экономику, язык. Забирать жизни людей,

– подчеркнул министр.

Поэтому, по словам Ткаченко, это возможность еще больше сфокусироваться на внутреннем украинском туризме. Политик подытожил, что нам есть что рассмотреть самым и показать гостям, однако только тем, кто выполняет законы и международные нормы.

Что предусматривало соглашение