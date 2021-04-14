Россия продолжает стягивать войска и технику у границ Украины. Однако сейчас Владимир Путин не будет рисковать проводить широкомасштабные боевые действия. Когда это может произойти – читайте дальше.

В Украине могут развернуться действия с непредсказуемым результатом. Такое мнение экс-советник российского президента Андрей Илларионов высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его мнению, этого точно не стоит ожидать в ближайшее время – даже несмотря на размещение более 85 тысяч кадровых российских военных у границ Украины.

Это еще не те группировки, которое Путин собирается накопить на российско-украинской границе и использовать в операции против Украины,

– убежден Илларионов.

Он предположил, что в ближайшие дни до климатического саммита (22 – 23 апреля) ничего не произойдет. Маловероятно, что Россия нападет и до 9 мая, когда в Москве будет проходить парад.

После этого в Европе начинаются масштабные маневры НАТО. Поэтому какое-то время это будет сдерживающим фактором для Путина – на широкомасштабные действия он не решится.

Обратите внимание! Илларионов подал в отставку с поста советника Путина в 2005 году. Он, в частности, не соглашался участвовать в "газовой войне" против Украины.

Когда Россия может напасть на Украину

Благоприятные для государства-агрессора условия для нападения будут складываться ближе к концу июня. Ведь к тому времени маневры НАТО в Европе уже завершатся.

Илларионов обратил внимание и на то, что тогда появится еще одна предпосылка для нападения России на Украину. А именно – завершится строительство "Северного потока-2"

Справка. "Северный поток-2" – это проект российского "Газпрома". Предполагает строительство трубопровода для транспортировки газа из России в Европу, но в обход Украины.

Бывший советник российского президента считает, что как только весь газ в Европу пойдет по этому газопроводу, геополитическая ценность Украины для Европы и США резко упадет.

"Это будет идеальное время для того, чтобы Путин воплотил в реальность взлелеянную им мечту о новой широкомасштабной агрессии против Украины", – подытожил Илларионов.

Россия стягивает войска к границам с Украиной: основное

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак предупредил, что Россия наращивает военное присутствие у границ Украины. Речь идет о Ростовской, Воронежской и Брянской областях и оккупированном Крыме.

Он заверил, что ВСУ готовы быстро отреагировать на любое обострение военной ситуации. Причем – вдоль всей границы с Россией, откуда и идет угроза.

Накануне Россия подтвердила, что перебросила в Воронежскую область ракетные комплексы "Искандер". Это объясняют якобы в рамках подготовки к празднованию парада Победы.

Российские войска возле Украины / Инфографика 24 канала