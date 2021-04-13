Россия подтвердила стягивание "Искандеров" к границе с Украиной
Россия подтвердила, что перебросила в Воронежскую область ракетные комплексы "Искандер". Однако это сделали якобы для празднования подготовки к параду Победы.
Источник:Минобороны России
В Министерстве обороны России сообщили, что 4 ракетных комплекса доставили железнодорожным путем. Все потому, что Воронеж – Город воинской славы.
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"Искандеры" вроде бы должны стать изюминкой парада по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне.
Впервые ракетные комплексы в Воронежской области заметили (неподалеку от границы с Украиной) аналитики британской разведывательной компании Janes заметили еще в конце марта.
Зафиксированные "Искандеры" состоят на вооружении 119-й ракетной бригады Центрального военного округа России.
Между тем министр обороны России Сергей Шойгу открыто говорит, что Россия перебросила к своим западным границам войска.
Реагируя на угрожающий России военный участок Альянса, мы приняли ответные меры,
– сказал Шойгу.
Министр обороны также подчеркнул: войска в полной готовности и способны выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны".
Ракетные комплексы "Искандер" вблизи границы с Украиной: смотрите видео
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