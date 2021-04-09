Россия перебросила к границе с Украиной ракетные комплексы "Искандер": видео
В Воронежской области, недалеко от границы с Украиной заметили колонну с ракетными комплексами "Искандер". Группировку войск в области не считают наступательной, однако перемещение техники является важным.
Источник:Janes
Ее зафиксировали аналитики британской разведывательной компании Janes, которая специализируется на военной тематике.
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Россия перебросила к границам с Украиной "Искандеры"
Они заметили в Воронежской области, граничащей с Украиной, колонну с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер". Эти комплексы состоят на вооружении 119-й ракетной бригады Центрального военного округа России.
Аналитики рассказали, что колонна направлялась на север со станции Криничная, а затем взяла курс на северо-восток через село Новая Усмань.
Исследователь издания Том Баллок отметил, что группировка войск в Воронежской области не является наступательной. Однако перемещение "Искандеров" все же является важным. Информация на снимках свидетельствует о том, что их сделали в конце марта.
Аналитики Janes заметили в Воронежской области "Искандеры" / Фото Janes
"Искандеры" зафиксировали у границы с Украиной / Фото Janes
Войско России на границе с Украиной: коротко
- О том, что Россия стягивает армию к границе с Украиной стало известно 30 марта. С соответствующим заявлением выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
- Впоследствии глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил, что также насторожило украинские власти.
- Эксперты отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Россия не будет наступать, однако предостерегают от недооценки угроз. В то же время международные партнеры обещают Украине поддержку.
Россия стягивает войско к границам с Украиной / инфографика 24 канала
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