В Воронежской области, недалеко от границы с Украиной заметили колонну с ракетными комплексами "Искандер". Группировку войск в области не считают наступательной, однако перемещение техники является важным.

Ее зафиксировали аналитики британской разведывательной компании Janes, которая специализируется на военной тематике.

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Россия перебросила к границам с Украиной "Искандеры"

Они заметили в Воронежской области, граничащей с Украиной, колонну с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер". Эти комплексы состоят на вооружении 119-й ракетной бригады Центрального военного округа России.

Аналитики рассказали, что колонна направлялась на север со станции Криничная, а затем взяла курс на северо-восток через село Новая Усмань.

Исследователь издания Том Баллок отметил, что группировка войск в Воронежской области не является наступательной. Однако перемещение "Искандеров" все же является важным. Информация на снимках свидетельствует о том, что их сделали в конце марта.

Справка. "Искандеры" предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также объектов, которые их прикрывают, на расстоянии до 500 километров.



Аналитики Janes заметили в Воронежской области "Искандеры" / Фото Janes



"Искандеры" зафиксировали у границы с Украиной / Фото Janes

At @JanesINTEL alongside a lot of other Russian units moving to the Ukrainian border we've identified the deployment of Iskander, likely from the Central Military District's 119th Missile Brigade to Voronezh.https://t.co/aVWEvMvIw6 — tom (@tom_bullock_) April 8, 2021

Войско России на границе с Украиной: коротко

О том, что Россия стягивает армию к границе с Украиной стало известно 30 марта. С соответствующим заявлением выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Впоследствии глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил, что также насторожило украинские власти.

Эксперты отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Россия не будет наступать, однако предостерегают от недооценки угроз. В то же время международные партнеры обещают Украине поддержку.



Россия стягивает войско к границам с Украиной / инфографика 24 канала