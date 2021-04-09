Украинские Вооруженные силы готовы быстро отреагировать на любое обострение военной ситуации на Востоке Украины. Причем вдоль всей границы с Россией, откуда и исходит угроза.

ВСУ имеют надлежащие планы мероприятий на случай всех возможных враждебных действий. Об этом в прямом эфире 8 апреля рассказал генерал-полковник Руслан Хомчак – главнокомандующий Вооруженных сил Украины (с марта 2020).

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ВСУ готовы дать отпор России

Хомчак заверил, что "Вооруженные силы Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации на временно оккупированных территориях, в Донецкой и Луганской областях, так и вдоль всей украинского-российской границы".

У нас спланированы все соответствующие меры для быстрого реагирования на провокации,

– заявил главнокомандующий ВСУ.

Ситуация контролируемая

По словам Руслана Хомчака, ситуация на границе пока контролируемая, хоть "периоды обострения на фронте на Востоке Украины" от начала 2021 и наблюдают. В частности:

Увеличилось количество обстрелов позиции Объединенных сил российскими снайперами.

К сожалению, возросли потери среди украинских военных.

Заметно и наращивание войск России у государственной границы Украины.

Однако это не значит, что вокруг нашей страны "замыкается кольцо". Ситуация контролируется. Не стоит считать, что она безвыходная,

– отметил Хомчак.

Заметим, кроме провокаций, увеличения обстрелов и наращивания войск возле Украины Россия еще и ведет мощную пропагандистскую кампанию для оправдания агрессии против нашей страны.



Россия стягивает войска к украинским границам / Инфографика 24 канала