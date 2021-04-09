Сплановано всі заходи для швидкого реагування ЗСУ на дії Росії, – Хомчак
Українські Збройні сили готові швидко відреагувати на будь-яке загострення воєнної ситуації на Сході України. Причому вздовж усього кордону з Росією, звідки і йде загроза.
Джерело:"Право на владу" на 1+1
ЗСУ мають належні плани заходів на випадок усіх можливих ворожих дій. Про це у прямому ефірі 8 квітня розповів генерал-полковник Руслан Хомчак – головнокомандувач Збройних сил України (з березня 2020).
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Хомчак запевнив, що "Збройні сили України готові до реагування як на загострення ситуації на тимчасово окупованих територіях, у Донецькій і Луганській областях, так і вздовж усього українсько-російського кордону".
У нас сплановані всі відповідні заходи для швидкого реагування на провокації,
– заявив головнокомандувач ЗСУ.
Ситуація контрольована
За словами Руслана Хомчака, ситуація на кордоні наразі контрольована, хоч "періоди загострення на фронті на Сході України" від початку 2021 року і спостерігають. Зокрема:
- Збільшилася кількість обстрілів позиції Об'єднаних сил російськими снайперами.
- На жаль, зросли втрати серед українських військових.
- Помітне й нарощування військ Росії біля державного кордону України.
Проте це не значить, що навколо нашої країни "замикається кільце". Ситуація контрольована. Не варто вважати, що вона безвихідна,
– наголосив Хомчак.
Росія стягує війська до українських кордонів / Інфографіка 24 каналу
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